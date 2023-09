PRLJAVA IGRA PRIŠTINE: Kurti agresivnim akcijama pred sastanak u Briselu pokušava da isprovocira Srbiju i gurne je u teži položaj!

Vreme pred nastavak dijaloga Beograda i Prištine 14. septembra u Briselu prištinske vlasti koriste za nove provokacije i jednostrane akcije. Nova hapšenja Srba, upad kosovske policije u fabriku u Zubinom Potoku, pretnje iseljavanjem srpskih institucija iz zgrade u Kosovskoj Mitrovici, držanje blokade za srpsku robu na KiM uprkos opasnosti od humanitarne katastrofe, samo su neke od agresivnih aktivnosti koje upravo sprovodi kosovski premijer Aljbin Kurti u nameri da isprovocira reakciju Srbije i tako joj oteža poziciju na briselskim pregovorima, ocenjuju sagovornici Kurira.

Pokušaj amnestije

Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije kaže za Kurir da je to još jedan pokušaj da se Srbija izazove na oštru reakciju, čime bi sebe dovela u još težu situaciju.

foto: Kurir Televizija

- Kurtijeva ideja je da srpska delegacija i srpska država izgube strpljenje i da odreaguju. Tako bi se dao prostor međunarodnoj zajednici da ucenjuje Srbiju još snažnije, da nemoguće stvari predstavi kao našu obavezu, a Kurtija amnestira od terora koji je primenjivao nad Srbima i od eskalacije koju je proizvodio. Kurtiju je ostao ovaj period do američkih izbora da nekom dodatnom akcijom pokuša da uvede Srbiju u složenu i težu situaciju. Oni se nadaju da bi iznudili nešto, ali to se, naravno, neće desiti, jer Srbija niti može, niti hoće da se ponaša mimo principijelnih stavova u skladu s međunarodnim dogovorima i našim obavezama. Međutim, mogući su dodatni pritisci, pretnje i agresivni pristupi prema našoj državi - upozorava naš sagovornik.

Igrati na SAD

Perko Matović iz Centra za nacionalnu politiku ocenjuje za Kurir da Kurti ovakvim potezima možda računa da nešto dobije u Briselu, ali da ga treba podsetiti na poruke onih koji imaju presudan uticaj na događaje na KiM.

foto: Kurir tv

- Čuli smo od američkih zvaničnika najavu uvođenja restriktivnih mera i od tog trenutka ni Kurti niti rukovodstvo Prištine nisu imali ozbiljniji sastanak sa američkom administracijom. I zvaničnici NATO pokazali su da vide sve šarade Aljbina Kurtija i poručili da su spremni da reaguju. Sada je svima jasno da Kurti više ne može da se ponaša kao do sada i da je ohridski okvir doživeo kolaps i da će do konačnog dogovora doći, ako se do njega bude dolazilo, uz posredovanje i naredbu Vašingtona, nikako evropskih partnera. U situaciji kada smo uspeli da odnose sa SAD, dok je demokratska administracija na čelu, postavimo čak i na viši nivo nego što su bili za vreme republikanske vlasti, mislim da apsolutno treba da igramo na američku kartu - smatra Matović.

Naš sagovornik objašnjava zašto ni od jednog sastanka na kojem su posrednici iz evropske birokratije ne očekuje mnogo:

- Oni nisu nesposobni, ali njihova sama funkcija unutar EU im umnogome vezuje ruke da ne mogu da imaju bilo kakvu političku aktivnost ili inicijativu kojom bi mogli da vrše decidiran pritisak. Tako imamo situaciju da EU ne može da izvrši pritisak na Kurtija. A Srbija sa svakom članicom EU ima odlične odnose i jasno je da smo mi sledeća članica Unije.

Viša naučna saradnica na Institutu za političke studije Aleksandra Kolaković ocenjuje da Kurtija potezi koje vuče čuvaju na vlasti.

- Njegova nacionalistička i šovinistička politika koju vodi je za unutrašnju podršku, da bi kao lider kosovskih Albanaca mogao da uđe u pregovore. Sada je pitanje kako će on ublažavati svoje stavove. Sigurno je da ide do svog maksimuma kako bi mogao u nekom trenutku, kroz diplomatske pregovore, da ostvari popuštanje koje bi u stvari izgledalo kao njegovo povlačenje, s obzirom na to da je u poslednjem periodu imao izuzetno agresivan stav - izjavila je ona za Kosovo onlajn.

Petar Petković Tirada laži iz Prištine Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je da je Besnik Bisljimi u susret novoj rundi dijaloga izgovorio niz najgrubljih neistina, "što je inače njegov pregovarački stil i jedan od razloga zbog kojih proces normalizacije odnosa konstantno tapka u mestu ili nazaduje". Petković je upozorio da Bisljimi govori o želji Prištine da integriše Srbe na Kosovu, a da zapravo jedino što želi Priština jeste da otmu imovinu Srba i Srbije - da nakon što proteraju srpski narod, integrišu praznu i etnički očišćenu srpsku teritoriju. foto: Printscree n - Tu nameru Priština i ne skriva, jer po direktnom nalogu Kurtija i Bisljimija, srpskom narodu se uskraćuju lekovi, osnovne životne namirnice, udžbenici... a od "prevelike ljubavi" Prištine pucaju u srpsku decu i svakodnevno hapse nedužne Srbe. U poslednjoj Bisljimijevoj tiradi laži i neistina, sve ono što Priština ne radi i ne ispunjava, kada je reč o primeni sporazuma postignutih u Briselu, od pitanja priznavanja diploma do pitanja nestalih, stavlja se na teret Beogradu, iako činjenice govore sasvim suprotno. Suština dijaloga je Zajednica srpskih opština, koju Priština već više od deset godina odbija da formira iako je to i Kurtiju i Bisljimiju najveća obaveza u dijalogu - naglasio je Petković u saopštenju.

Kurir.rs