VUČIĆA ČEKA TEŠKA BORBA, SVI MORAMO BITI UZ NJEGA! Poruka ministra Milićevića uoči razgovora u Briselu i sednice u UN

Đorđe Milićević, ministar u Vladi Srbije, napisao je autorski tekst uoči predstojećih razgovora o Kosovu u Briselu i sednice Generalne skupštine UN u Njujorku. Prenosimo tekst u celini:

Srbiju čeka vrela jesen, posebno na međunarodnom planu, kada je u pitanju diplomatska borba za Kosovo i Metohiju. Predsednik Republike Aleksandar Vučić već u sredu putuje u Brisel na nastavak dijaloga sa Prištinom, a početkom sledeće nedelje ga čeka važna sednica Generalne skupštine UN u Njujorku. Predsednika čekaju veoma teški sastanci i jaki pritisci velikih sila, koji će naravno biti praćeni pokušajima izazivanja nestabilnosti unutar Srbije. Ali, ne samo da verujem, nego sam apsolutno siguran, kako predsednik Srbije neće nijednog trenutka pokleći pred bilo kojim pritiskom. Naprotiv, on će se boriti i izboriti za najbolje moguće rešenje u skladu sa našim nacionalnim i državnim interesima.

Predsednik je u više navrata pokazao i dokazao ovo o čemu pričam, a poslednju situaciju imali smo nedavno u Atini kada je uprkos jakim pritiscima uspeo da se izbori za izmenu Deklaracije o Ukrajini, Moldaviji i Zapadnom Balkanu kako bi se iz nje izbacili elementi koji su suprotni vitalnim interesima Srbije. Predsednik nije navikao na lake i lagodne sastanke i pregovore, naprotiv veoma često se nalazi u situacijama kada je sam protiv svih, i to protiv onih koji su mnogo moćniji od Srbije. Ali mudrom diplomatskom borbom uspeva da očuva ne samo našu suverenost, nego i mir na Balkanu, a istovremeno da obezbedi ekonosmski napredak Srbije. U svojoj borbi uvek ima i imaće punu podršku kako mene lično, tako verujem i svih koji čine vladajuću većinu.

foto: screenshot Video Plus

Naš cilj je da pronađemo održivo i pravedno rešenje, koje će poštovati interese i prava svih strana uključenih u dijalog. Nastavićemo da gradimo mostove i tražimo kompromis, uz poštovanje Rezolucije UN 1244 i našeg Ustava, kako bismo obezbedili bolju budućnost za sve građane Srbije, kako one koji žive na delu naše teritorije, na Kosovu i Metohiji, tako i sve u celoj našoj zemlji. Da bismo ostvarili ovaj cilj neophodno je da i sa druge strane imamo razmne pregovarače koji zaista žele dijalog i kompromisno rešenje koje će obezbediti dugoročan i održiv mir i bolju budućnost za sve Srbe i Albance na Balkanu.

Nažalost, u Prištini imamo samo ratne huškače i bukače, poput Albina Kurtija koji je spreman da prolije reke krvi i među Srbima i među Albancima. Od dolaska Aljbina Kurtija na vlast, na Kosovu i Metohiji zabeležen je 401 napad na Srbe. U tim napadima ne prezaju ni od pucanja na decu, upada sa dugim cevima u škole i zdravstvene ustanove, hapšenja i prebijanja onih koji su krivi samo zato što govore srspkim jezikom i što neće da napuste svoja vekovna ognjišta. Silom pokušavaju da dokažu kako su apsolutni gospodari Kosova i Metohije, i kako im niko ništa ne može. Ali, podsetio bih i Kurtija i sve one koji ga slede na staru poslovicu „Ko se mača lati, od mača gine“... Neka obuzdaju svoju silu i neka se okrenu dijalogu, jer samo tako možemo obezbediti bolju budućnost za sve nas koji živimo na ovim prostorima. Pitanje je samo da li je Kurtija uopšte i briga za budućnost albanskog naroda. Svoju nesposobnost da gradi infrastukturu i otvara nova radna mesta on maskira stalnim pozivima na nasilje. Plašim se da je zaista spreman da izazove krvave sukobe kako bi očistio Kosovo od Srba, ne mareći koliku cenu će platiti njegov narod. S druge strane, predsednik Vučić sve čini kako bi naš odgovor bio trezven, racionalan ali i dovoljno čvrst da naš narod na Kosovu i Metohiji može da razume šta je poruka njihove države Srbije.

foto: Nemanja Nikolić

Srbija je suočena sa brojnim izazovima sa kojima se susrećemo zbog spoljnih pritisaka na našu zemlju, a koji su usmereni na pokušaj rušenja naše suverene i nezavisne politike, koju sprovodi predsednik Republike Aleksandar Vučić i Vlada čiji sam ja član. Nećemo da se svrstavamo ni u kakve paktove i torove, nećemo da služimo ničijim interesima osim našim – srpskim. Nećemo dozvoliti da nas pritisci spreče u odlučnom stajanju iza naših principa i vrednosti. Naša politika će biti vođena nezavisnošću i uzajamnim poštovanjem prema svim državama. Važno je naglasiti da ćemo nastaviti da gradimo pozitivne i konstruktivne odnose s drugim zemljama, na osnovu uzajamnih interesa i poštovanja međunarodnog prava. Ali isto tako, nećemo dozvoliti da bilo kakvi pritisci naruše našu suverenost ili ometaju ostvarenje ciljeva koje smo postavili za dobrobit naše nacije.

Kao ministar u Vladi Srbije, želim da istaknem da pitanje Kosova ostaje jedan od najvažnijih izazova s kojima se naša zemlja suočava. Stoga je veoma važno da imamo apsolutno nacionalno jedinstvo povodom ove teme. Nažalost, svedoci smo bili i nedavno u Skupštini Srbije da postoje političke snage, doduše minorne, kojima je Kosovo samo povod za performanse, demagogiju, ali i ispoljavanje verbalnog pa čak i fizičkog nasilja. Svi oni, bili levi ili desni, imaju samo jedan zajednički imenitelj – i kada je u pitanju Kosovo, i kada je u pitanju ekonomski napredak zemlje, i kada su u pitanju plate, penzije, dodaci za našu decu, povišice zdravstvenim radnicima, prosveti... Sve to im nije bitno, i sve su spremni da opstruiraju, samo kako bi kako oni misle napakostili Aleksandru Vučiću. To što duvanjem u vuvuzele čine samo štetu svojoj zemlji i svom narodu pokušavajući da opstruiraju između ostalog i lečenje dece obelele od teških retkih bolesti, njih uopšte nije briga. Ipak, sve što su oni pokušali da opstruiraju usvojeno je. Nisu uspeli da zaustave Srbiju i nikada neće uspeti. Verujem da je to jasno i njima, i onim moćnicima čije su oni marionete. A svakako je sve jasno narodu Srbije!

Kurir.rs