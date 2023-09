AKO NAM NE ISPUNE ZAHTEVE, DOBIĆE KAMPANJU NA ULICAMA: Deo opozicije ispred Predsedništva. Lutovac: Očekujemo brz odgovor

Predstavnici organizatora protesta "Srbija protiv nasilja" iz dela opozicije predaju u Predsedništvu Srbije zahtev za raspisivanje parlamentarnih i beogradskih izbora.

- Zahtevamo raspisivanje ovih izbora zato što se nalazimo u dubokoj društveno-ekonomskoj krizi, i zato što nema snage niti volje da se iz te krize izađe od strane ove vlasti. Imali smo erupciju nasilja, a vrhunac početkom maja ove godine, nakon čega su građani izašli na proteste - poručio je predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac, a preneo N1.

Zapretio je i šta u slučaju da im se zahtevi ne prihvate.

- Očekujemo odgovor vrlo brzo. Ne odugovlačenje. Zahtevamo izbore koji će biti razdvojeni i od onih koji dolaze redovno, a to su pokrajinski i lokalni. Zahtevamo ih do kraja ove godine… Ako ne dobijemo slobodne izbore, oni će dobiti kampanju na ulicama do kraja godine - rekao je Lutovac.

Kurir.rs/N1