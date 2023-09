"IZNEO SAM OŠTAR STAV SRBIJE! UĆUTALI SU, BILO JE NEPRIJATNO" Drecun o sastanku u Narodnoj skupštini: Ma nemoj, NIJE ŠIJA, NEGO...

Milovan Drecun predsednik skupštinskog odbora za KIM, gostovao je u emisiji "Puls Srbije" u razgovoru sa voditeljem Milošem Anđelkovićem o odnosu Srbije i Prištine i predstojećem sastanku u Briselu.

On je istakao da će razgovori kao i uvek biti teški, ali nije uveren da će imati pozitivan ishod,

- Da li je Priština pokazala spremnost da radi na nečemu? Zapad smatra datreba uraditi više na deeskalaciji. Nije dovoljno samo reći da imamo dogovor o rešavanju sudbine nestalih lica. Vi vidite njihov odnos prema suđenju Hašimu Tačiju i ostalim zločincima na prstoru KiM i to užasnih zločinaca. Prikrivaju istinu i za Srbe i za Albance koji se vode kao nestali - rekao je Drecun.

On misli da su priče o napretku isprazne na kojima najviše forsira Miroslav Lajčak. U susretu sastanku u Briselu koji je planiran u četvrtku, Drecun je oslikao situaciju Srba na severu KiM i etničko motivisano nasilje koje je konstantno - i ne može doneti ništa biti dobro.

- Šta je to što se poboljšalo da može da bude uspeh? Sa kojim predlogom on može da izađe? Došli smo do zida koji je nemoguće preskočiti. Aljbin Kurti ne želi nikakave dogovore, osim priznanja, sa druge stran imate ponašanje Zapada za koje kažu da je postignut nekakav sporazum, a nije postignut i zato je zid nepremostiv - istakao je Drecun.

On je na pitanje voditelja Miloša Anđelkovića i njegov osvrt na hapšenje Srba i sada gašenje MTS- a, rekao:

- Kurtija ništa ne zanima, a i za Zapad su to strana pitanja. Ništa se ne rešava. Stav Zapada je na njegovoj strani. Pre neki dan smo imali sastanak sa Nemačkom u Narodnoj skupštini sa ambasadorkom Nemačke. U jednom trenutku sam dosta oštro istakao naš stav i rekao da garantujem da nijedna vlada ni ova ni druga neće prihvatiti priznanje "Kosova". Bilo je jako neprijatno. Ambasadorka je na to rekla da niko od nas neće tržiti priznanje de jure, nego prihvatanje de facto - da tretiramo "Kosovso" odnosno njen teritorijalni integritet, to je u stvari opet država - što kaže naš narod nije šija - nego vrat, priznajte Kosovo, pa kad "Kosovo" uđe u NATO šta ćete vi Srbi da radite?

