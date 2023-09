KOSOVSKI PREMIJER ISKUŠAVA STRPLJENJE BRISELA: Zaracin: Kurti nije slušao uputstva EU i zato je takvo ponašanje KAŽNJENO!

Specijalni izaslanik Nemačke za Zapadni Balkan Manuel Zaracin ocenio je da su postupci kosovskog premijera Aljbina Kurtija, koji su doveli do eskalacije situacije u Zvečanu, kada je došlo do nemira i ranjavanja vojnika Kfora, "velika greška", prenela je TV21.

- Evropska unija je jasno saopštila šta želi da uradi kako bi smirila situaciju. Možda niste saglasni s ovim odlukama, ali to je standard EU, 27 država članica, pa čak i Kvinte. Možda ste imali bolji plan, ali možda ne veruju svi da je taj plan bolji - naveo je Zaracin.

On je dodao je da je postojala jasna naredba iz EU šta Vlada Kosova treba da uradi da bi došlo do deeskalacije i da se to odnosilo i na gradonačelnike u opštinama na severu.

- Ali gospodin Kurti je imao drugi plan i nije nas pratio. EU je odlučila da kazni ovakvo ponašanje i kaže da mi to ne prihvatamo. Mislim da obe strane treba da rade na pomirenju i da se vrate primeni Ohridskog sporazuma. I obe strane moraju da preduzmu pozitivne korake na izgradnji kredibiliteta i primeni Ohridskog sporazuma. Gospodin Lajčak radi na tome i mi ga podržavamo - poručio je Zaracin.

On je istakao i da se ne može reći da samo Vlada Kosova ne radi dovoljno da bi se situacija smirila.

- Želim da Vlada Kosova više testira Vladu Srbije, da ide ka ispunjavanju tačaka kako bi i Vlada Srbije ispunila svoj deo - rekao je nemački izaslanik.

(Kurir.rs/Kosovo onlajn)