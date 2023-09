NESTAŠICA PARIZERA U 200 OBJEKATA, POPUNJAVAJU SE KAPACITETI: Predsednik Vučić o sniženju cena i akciji države

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je danas da postoji nestašica parizera u 200 objekata u Srbiji, nakon što je snižena njegova cena, ali da je "sve u redu" i da se ti kapaciteti popunjavaju.

"Važno je da mi učinimo nešto za ljude, sledeće nedelje će biti još 10 do 15 proizvoda koji će nositi oznake 'Bolja cena'", rekao je Vučić novinarima u Briselu, nakon nove runde dijaloga sa Prištinom.

Prema njegovim rečima, uz povećanja plata i penzija i jednokratnih pomoći, važno je spuštati cene da bi "ljudi zaista osetili bolji životni standard".

Govoreći o doručku sa ministrom finansija Sinišom Malim i ministrom trgovine Tomislavom Momirovićem, kazao je da je taj potez služio kako bi pokazao "kako funkcioniše modus laganja".

"Oni vam kažu da uradite jednu stvar, vi uradite tu stvar, onda svi ti isti skoče na vas kao da to niste uradili zato što su oni to tražili od vas. To je nešto što su radili i oko slučajeva od Jovanjice, do navodnog pokušaja ubistva (aktiviste Lokalnog fronta Predraga) Voštinića. Sve je to tako - laži. Kada se odgovori na jednu laž i kada se sudskim i pravosnažnim presudama dokaže da su lagali, nikoga nije briga, idemo na sledeću laž", ocenio je Vučić.

(Kurir.rs/Beta)