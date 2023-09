"SRBIJA NEĆE SEDETI MIRNO DOK KURTI VRŠI TEROR" Paunović upozorila: Svako ima pravo da se zaigra, ali ne i da IGRA DO KRAJA

U Briselu su juče održani odvojeni sastanci evropskog šefa diplomatije Žozefa Borelja i izaslanika za dijalog Miroslava Lajčaka sa Vučićem i Kurtijem, a zatim i trilateralni sastanak.

Očekivanja od sastanka u Briselu i razgovora sa Aljbinom Kurtijem ispred privremenih prištinskih institucija, ni pre puta nisu bila velika, a nakon sastanka od pet i po sati, utisak je: i ova runda dijaloga je završena neuspešno.

Kurti je nakon sastanka za medije izneo niz šokatnih izjava među kojima je i ova:

„Mi ne možemo da nateramo gradonačelnike da podnesu ostavke. Legitimitet im je slab, ali ovi drugi nemaju nikakav. Ne mogu oni koji su izašli iz institucija sad da nam govore o tome. Ostavka je moralni, individualni čin. To je diktatorski mentalitet da nekoga terate na ostavku. Na Kosovu to ne može, ako može u Srbiji. Ljudi iz Srpske liste će da pate i plate za grešku koju su napravili. Srbi koji su se integrisali žive dobro. Oni koji nisu žive loše“, poručio je Kurti.

Snežana Paunović, potpredsednica Narodne skupštine, gostovala je u emisiji Usijanje gde je prokomentarisala ovu izjavu Kurtija.

- Radi se o čoveku koji nije sasvim svoj. Kosovu on doživljava kao visoko demokratičnu državu. Diktatorski je naterati da gradonačelnici podnesu ostavku, ali je za Kurtija ultra demokratski izabrati gradonačelnika sa 0.03 odsto glasova. Kakva mu je demokratija, takva mu je država i takav je on lider. Ovo je tragedija za 21. vek u srcu Evrope - rekla je Paunović i dodala:

- Izjavljuje da će dodatno patiti Srpska lista, a time i narod. Nije on nas nažalost lagao. Srpski narod pati već 20 godina, a zadnjih godinu dana intenzivno pati jer on samo pojačava svoj teror nad njima. Jedino gde nas nije slagao to je gde je rekao da će patiti još više. Samo ne znam da li ima svest da zvanična Srbija neće sedeti i čekati da on sprovodi svoje ideje bez reakcije. Da me ne bi široka javnost shvatila kao nekog ko huška na rat i preti ratom. Pokušavam da objasnim da shvako ima pravo da se zaigra, ali ne i da igra do kraja.

