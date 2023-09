"KURTI SE NE PLAŠI PREGOVORA" Deđanski šokirao: Amerika ne razgovara o Kosovu jer ima STRAH od NJIH?! Brisel im je samo maska

U Briselu je je završena nova runda dijaloga Beograda i Prištine, prvo odvojenim sastancima predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija sa šefom diplomatije EU Žozepom Boreljom i specijalnim predstavnikom EU za dijalog Miroslavom Lajčakom, a zatim i trilateralnim sastankom.

Predsednik Vučić je jučerašnji sastanak okarakterisao kao neuspešan.

Kompromis je podrazumevao da se prvo utvrdi da li je proces oko ZSO kredibilan pa da se posle utvrde obaveze obe strane. Prema rečima predsednike Srbije, Priština na to nije pristala.

Gost jutarnjeg programa Kurir televizije koji je analizirao kako će se ovaj sastanak odraziti na budućnost pregovora je Stevica Deđanski, politički analitičar.

- Ovakav ishod je za svakoga bio očekivan. Postoje dve stvari koje znamo, a prvo je ludost Kurtija, a drugo je da znamo da Zapad ne želi ni na koji način da pritisne Kurtija. Nekada se oduševimo kada čujemo izjavu američkih zvaničnika, ali potom uvidimo da je efekat toga ništa. Čak i sankcije koje su mu izrekli, nisu ni sankcije. Znamo da mogu da izvrše pritisak na njega ako žele, tome svedoči i da je administracija tadašnjeg predsednika Trampa vrlo brzo disciplinovala Kurtija. EU kao politički faktor je nebitna, i to se sada vidi, već 10 godina ne može da se sprovede nešto iza čega oni stoje. Amerika uvek pušta Brisel, kažu da on treba da razgovara jer ako bi rekli da oni razgovaraju onda bi Kina i Rusija mogle to isto da traže, a ovako se štite i puštaju nas u Brisel. Kod Kurtija ne postoji strah od Brisela. Jedino rešenje je da ga neko urazumi.

S obzirom na neligočnost EU da nakon što je Kurti pokazao nepoštovanje jer nije sproveo ništa od njihovih sporazuma, da oni organizuju nove pregovore, Deđanski je rekao da je praktično Brisel nagradio Kurtija za neposlušnost:

- Jeste, oni su rekli i Eskobar je rekao da će odlikovan. Mi ne možemo ništa tu da uradimo. Možda je Kurti najsnažniji na svetu, pa se svi plaše njega ili ima dozvolu za sve to, nešto od te dve stvari jeste, pa sami procenite. Mi moramo da brinemo o bezbednosti Srba, a EU i SAD diktiraju kada će se to dalje odvijati. Ključno je bilo kada je predsednik razgovarao sa Stoltenbergom, pa razne garancije od Kfora, dakle bitna nam je bezbednost Srba, a na druge stvari ne možemo da utičemo.

