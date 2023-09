LUČIĆ EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV O POKUŠAJU GAŠENJA TELEKOMA NA KIM: Svako rešenje, osim prihvatanja greške, imalo bi posledice

Generalni direktor kompanije Telekom Srbija Vladimir Lučić prethodnih dana je obišao srpske sredine širom Kosova i Metohije. Posetio je Kosovsku Mitrovicu, Leposavić, Gračanicu, Laplje Selo, Štrpce, Donju Guštericu, Šilovo, Kusce… Tamo je osnovnim školama uručio interaktivne “pametne table” i sportsku opremu, što je bila inicijativa predsednika Aleksandra Vučića.

Gospodin Lučić je je najavio da narednih dana ponovo ide na Kosovo i Metohiju da predstavnicima međunarodne zajednice ukaže da bi zabrana Telekoma na KiM značila najbrutalnije poništenje Briselskog sporazuma.

Vladimir Lučić, generalni direktor kompanije Telekom Srbija, gostovao je u emisiji Puls Srbije. On se najpre dotakao donacije osnovnim školama na Kosmetu.

- Stvarno mi je bilo uživanje jer sam se družio sa pametnom decom. Na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića donirali smo 10 pametnih tablih osnovnim školama u južnoj pokrajini. Osim toga, pošto smo mi vlasnici sportskog kanala "ArenaSport", donirali smo i sportsku opremu jer je bitno da se deca bave sportom. Tako da smo obišli srpske enklave i družili se sa dobrim ljudima koji su pravi heroji jer su odlučili tamo da ostanu i pokušavaju da naprave jedan normalan život pod vrlo teškim uslovima - rekao je Lučić i dodao:

- Inače to je inicijativa gde mi pokrivamo 180 osnovnih škola u Srbiji pametnim tablama koje omogućavaju savremenihje učenje. Mogu da se povežu sa nekim svojim drugim drugarima iz Srbije koji imaju te pametne table. Moguće je napraviti jedno predavanje za više škola istovremeno. Tako da pružate savremene metode učenja. Mada moram reći da mi je veoma drago što sam upoznao tu decu, izuzetno su fina i pametna.

Takođe je naveo da će i ubuduće ulagati u znanje dece sa KiM.

- Mi smo na Kosovu najjača srpska kompanija. Imamo 250 zaposlenih i 30.000 porodica koristi naše usluge interneta i televizije. Mi ćemo kontinuirano ulagati u njihovo znanje. Jer i kada ta deca odrastu i ako budu dobri đaci, sigurno će postati deo našeg tima. Osim toga mislimo da se i tamo proširimo i trebaće nam i više od 250 zaposlenih - rekao je Lučić.

Lučić se potom osvrnuo i pokušaja gašenja Telekom Srbije na Kosovu i Metohiji od strane administracije Aljbina Kurtija.

- Drugi razlog zbog koga ću sledeće nedelje biti u Prištini je pokušaj zabrane rada Telekoma. Naši problemi sa Prištinskim vlastima su krenuli kada je došla Kurtijeva administracija na vlast. Do tada mi nismo imali problema. Briselskim sporazumom je bilo jasno definisano naše poslovanje. Mi zadnjih godinu dana primamo konstantan pritisak koji je kulminirao pokušajem našeg gašenja - istakao je Lučić.

Naveo je da se iza njihove skandalozne odluke stoji još jedan pokušaj kršenja zakona.

- Pre 4 meseca, Kurtijeva administracija, pokušala je da isključi najveći opozacioni mediji "Klan Kosova". Pokušali su u potpunosti da ih izbrišu iz njihovog Prištinskog APR jer je u registraciji Klana Kosovo, koje je tu verovatno 20 godina, pisalo Peć - Republika Srbija tehničkom greškom. Pod tim razlogom su pokušali da ih ukinu. Međutim, digla se međunarodna zajednica i protest novinara u Prištini i sud je poništio tu odluku. Da bi pritisak sa tog gašenja najjačeg opozicionog medija prebacili na nas. Oni su rekli mi nismo gledali samo "Klan Kosova" već još 50 firmi - rekao je Lučić i dodao:

- Kod nas su imali dodatni problem jer smo mi u APR registrovani Briselskim sporazumom. Naše odgovorno lice ima Prištinske lične karte. Kako smo mi registrovani kako treba, doneli su rešenje da je predsednik upravnog odbora prilikom predaje dokumentacije priložio pasoš u kome piše mesto rođenja Kosovska Mitrovica - Republika Srbija. Potpuno bizaran razlog, neutemeljen u njihovom zakonu. Toliko je bizarno da je nama bilo potrebno nekoliko dana da objasnimo međunarodnoj zajednici šta smo dobili. Jer je prosto bilo neverovatno da zbog tog razloga neko proba da vas ugasi.

Lučić je istakao da je na međunarodnoj zajednici sada veliki ispit.

- S obzirom da je bizaran razlog gašenja naše ćerke firme koja je jedna od ključnih tačaka Briselskog sporazuma. Svako drugo rešenje osim toga da prihvate grešku i ponište to što su doneli imalo bi katastrofalne posledice. Mislim da je na međunarodnoj zajednici veliki ispit. Ako međunarodna zajednica krene na gašenje naše kompanije onda nije samo prekršen Briselski sporazum koji su potpisali, već i svih zakona koji su oni potpisali. Kako onda možete onda takvoj administraciji verovati da će bilo koji sporazum ili dogovor sprovesti, ako sopstvene zakone ne sprovode. Tako da bilo koje drugo rešenje osim toga da prihvate imalo bi velike posledice - rekao je Lučić.

- Nemam toliko optimizma što se tiče ponašanja Kurtijeve administracije, ali s obzirom da je međunarodna zajednica stala na našu stranu i da je to kršnje njihovih zakona, smatram da će razum pobediti. Tako da idem u Prištinu još jednom kako bih se video sa raznim ambasadorima i tamo još jednom apelovao da se izvrši još dodatan pritisak i razum pobedi. S obzirom da se približava taj datum "da ili ne". Za mene kao direktora ove firme ne postoji veći prioritet. Ne vezano za to što je nama to 1% prihoda u grupi. To je ipak teritorija gde imamo 250 zaposlenih. Gde bi 30.000 porodica bilo odsečeno od bilo kakve komunikacije i gledanja srpskih kanala - istakao je Lučić i zaključio:

- Ne mogu da verujem da bi se Kurtijeva administracija odlučila na takav korak. Umesto da čuvaju našu kompaniju kao dobar primer funkcionsanja Briselskog sporazuma. Oni ustvari kreću u akciju gušenja naše kompanije.

