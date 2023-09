Brigadni general Dejvid B. Džonson, zamenik komandanta Nacionalne garde Ohaja za ratno vazduhoplovstvo, rekao je za Kurir televiziju da u Beogradu boravi zbog obeležavanja godišnjice operacije Halijard i priznao da je oduševljen naročito ljudima i hranom u Srbiji.

Na početku Džonson se zahvalio na pitanju vezanim za srpsko-američku vojnu istoriju.

"Zbog toga sam u Srbiji ove nedelje. Ovde smo da obeležimo 79. godišnjicu operacije Halijard u Pranjanima. To je sjajan primer herojstva srpskih seljaka koji su spasili skoro 500 oborenih američkih pilota i pilota saveznika u Drugom svetskom ratu tako što su im pomogli da pobegnu", rekao je brigadni general Džonson.

foto: Kurir TV

o Kako izgleda saradnja Srbije i Ohaja i koje vojne vežbe i aktivnosti imate sa Srbijom?

"Imamo veoma gust raspored. Ove godine izveli smo skoro 40 različitih treninga i veoma veliki broj različitih specijalnosti, na primer iz oblasti medicine, inženjerstva. Takođe, odradili smo i veliki broj sajber vežbi. Ali ono na šta smo posebno stavili akcenat ovog juna je vežba 'Platinasti vuk'. To je bezbednosna vežba očuvanja mira u kojoj je učestvovalo preko 100 vojnika i pilota garde Ohaja, koji su došli u Srbiju da bi učestvovali u toj vežbi".

o Program državnog partnerstva Srbije i Ohaja traje već 17 godina, kako ocenjujete napredak Srbije u tom periodu?

"To nije pitanje postizanja napretka. To je pitanje odnosa, a on je dobar, Srbija i Ohajo imaju veoma jaku vezu. Taj program državnog partnerstva je jedinstven. Stvari idu odlično, tražimo nove mogućnosti, da i jedni i drugi napredujemo, da nađemo nove načine da diskutujemo, treniramo i ostvarimo zajedničku taktiku".

03:41 BUDUĆNOST SRPSKO-AMERIČKIH ODNOSA JE SVETLA! General Džonson: Ljudi i hrana u Srbiji su me oborili s nogu

o Kako vidite budućnost srpsko-američkih odnosa?

"Budućnost je veoma svetla. Kao što sam rekao, imamo dobar i trajan odnos, koji predstavlja više od državnog partnerstva. To je pravo prijateljstvo, koje se posebno razvijalo poslednjih 17 godina i sa svakom godinom postaje sve jače".

o Ovo je vaša druga poseta Srbiji. Prethodno ste bili u Nišu, a sada ste prvi put u Beogradu. Kakvi su vaši utisci o Srbiji do sada?

"Utisci su mi odlični. Zbog karijere sam imao priliku da putujem po celom svetu i ono što me je odmah 'kupilo' u Srbiji, Beogradu i Nišu su ljudi. Veoma ste slični ljudima iz Ohaja, jer i mi gajimo vrednosti koje se baziraju na tradiciji i kulturi. Druga stvar koju volim u Srbiji je ukusna hrana. Na primer, danas za ručak sam probao ćevape i ajvar. Bilo je spektakularno i jedva čekam da ih probam opet. Ljudi i hrana su me definitivno 'oborili s nogu", zaključio je brigadni general Dejvid B. Džonson.

(Kurir.rs)