"BRAŠNO 50 RSD, ULJE 144, PASULJ 259" Vučić najavio POJEFTINJENJE NAMIRNICA: Na spisku čak 37 proizvoda! Ovo su NOVE CENE (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je tokom svog obraćanja da će u narednim danima u trgovinskim lancima moći da se nađu namirnice, obeležene žigom "bolja cena", koje će biti drastično jeftinije nego što su sada.

Predsednik je doneo korpu s nekim od osnovnih proizvoda i predstavio nove cene.

Lista artikala Domaća marmelada - sa 290 dinara na 190 dinara Džem od jagode - sa 329 na 229 dinara Suncokretovo ulje - sa 160 dinara na 144 dinara Brašno TIP 500 - sa 79 dinara na manje od 50 dinara Petit keks - sa 180 dinara na 119 dinara Namaz "Sirko" - sa 217 na 159 dinara Pasulj - sa 340 na 259 dinara Grašak - sa 180 na 139 dinara Kupus - sa 99,99 na 69 dinara "Dobro jutro" margarin - sa 103, bolja cena 79 dinara Kiselo mleko - 25 dinara niže Viršle - sa 109 na 79 dinara Jetrena pašteta - sa 75 dinara na 49 dinara Luk - sa 99 na 79 dinara Sapun - sa 49 dinara, na 30 Pasta za zube - sa 150 na 99 dinara

- Ljudi treba da znaju da imamo punu sigurnost za sledeću godinu. Na inflatorna kretanja utiču cene energenata. Uradili smo to za poljoprivrednike, oni će imati plavi dizel po nižoj ceni. Ali, govorili su nema ulja, brašna, a sada je to na spisku. Čekamo da vidimo za naftu, treba da pregovaramo sa MMF-om. Vrlo smo oprezni po tom pitanju. Čitao sam svakojake komentare. Na nešto što je najbolja namera, da odgovorite time da hoću da ubijem penzionere. Jeste, želim da ubijem oca i majku.... Užas. Oni nemaju politiku, program, plan, ne mogu da ponude ništa osim mržnje, i zato su ideje takve. Taj parizer nije moj, nego Miškovićev. Dobro je što je uradio to. Hvala, što je izašao u susret građanima - dodao je Vučić.

Kurir.rs