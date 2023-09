ZEMLJE UN OSUĐUJU PONAŠANJE PRIŠTINE, SVI VIDE DA SU ONI KRIVI: Dačić iz Njujorka o pregovorima u Briselu

Ponašanje Aljbina Kurtija i njegovo odbijanje da dođe do napretka u dijalogu Beograda i Pirštine ne nailazi na podršku, već na značajnu osudu velikog broja zemalja članica Ujedinjenih nacija, izjavio je u Njujorku ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.

Dačić je danas već imao nekoliko sastanaka na marginama 78. zasedanja Generalne skupštine UN.

Dačić je preneo da je tokom radnog doručka sa ministrima spoljnih poslova sa Zapadnog Balkana, šefica slovenačke diplomatije Tanja Fajon pokrenula pitanje dijaloga i stavova Aljbina Kurtija sa poslednjeg sastanka.

"To ne nailazi na podršku, naprotiv. Na značajnu osudu velikog broja zemalja članica UN nailazi njegovo ponašanje i odbijanje da se dođe do napretka u dijalogu, koji je sa naše strane uslovljen formiranjem ZSO, što je potpisano još pre 10 godina“, rekao je Dačić.

Dodao je da će na marginama Generalne skupštine UN biti veoma značajnih susreta, pre svega predsednika Vučića, ali ostaje da se vidi da li je moguće doći do nekakvog napretka.

"Kosovo ovde ne učestvuje na zvaničan način, oni su tu kao nečiji gosti, po hodnicima... I to je dokaz toga koliko je svima njima i važno da se dijalogom dođe do političkog rešenja. Za sada nema naznaka da su oni promenili svoje političke stavove. Oni su krivi za izostanak napretka u dijalogu i to svi vide. I u Vašingtonu, i u Briselu, i ovde u Njujorku", jasan je Dačić.

Šef srpske diplomatije je istakao i da će se Srbija u Njujorku truditi da, pre svega sa zemljama koje nisu priznale tzv. Kosovo, utvrdi i učvrsti to njihovo stanovište.

"Važno je da tu nema nikakvih promena, a nema ih. Barem za sada nismo čuli da dolazi do nekih poljuljanih stavova tih zemalja, po pitanju priznanja nezavisnosti Kosova", rekao je Dačić.

On je dodao da je boravak u Njujorku, na Generalnoj skupštini UN, što je najvažnija sedmica u radu te organizacije, uvek prilika da delegacija Srbije, koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić, razgovara sa brojnim značajnim svetskim liderima o temama bilateralnog, ali i regionalnog karaktera i značaja, kao što je upravo dijalog sa Prištinom.

