BIVŠI IZASLANIK SAD PRENEO UPOZORENJE STEJT DEPARTMENTA: Grenel: Kurtija čekaju ozbiljne posledice zbog jednostranih akcija!

Bivši izaslanik SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel istakao je da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti preduzeo jednostrane postupke koji su naišli na osudu međunarodne zajednice.

- Nemci, Francuzi, Evropljani uopšte, KFOR, NATO, administracija Džoa Bajdena, Bela kuća, Stejt department, svi su osudili Aljbina Kurtija za njegove akcije na severu. On ne donosi dobre odluke da bi stvorio atmosferu mira . rekao je Grenel.

Prištinskim institucijama se zamera zveckanje oružjem na severu KiM.

- Možemo imati policajce da patroliraju severnim područjem, ali ne možete slati specijalne jedinice koje kruže oko opštinskih zgrada na Kosovu. To je ono što je rekla međunarodna zajednica, uključujući NATO snage - dodao je.

Stejt department i američka establišment se duboko protive Kurtijevoj politici.

- Nema sumnje, Aljbin Kurti je preduzeo jednostrane akcije koje su donele osudu međunarodne zajednice kao nikada pre. Kosovo je oduvek bilo jedinstveni prijatelj za SAD, ali imati osudu od strane Stejt departmenta, Džoa Bajdena i demokrata, to je bez presedana - istakao je.

Dodao je da su zahtevali da prekine sa jednostranim akcijama.

- On to nije uradio, a biće posledica. To stalno čujem od Stejt departmenta - zaključio je Grenel.

Kurir.rs/Telegraf