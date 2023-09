KURTIJEVA PISMA DRŽAVNIM ZVANIČNICIMA SU ZNAK NERVOZE: Nemanja Starović o aktuelnom zasedanju Ujedinjenih Nacija!

Državni sekretar u Ministarstvu odbrane Nemanja Starović kaže da zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, na kojem je prisutna i delegacija Srbije predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, predstavlja najveću i najvažniju pozornicu, ponekad i arenu svetske diplomatije, kao i da je važno na njoj učestvovati.

- Veoma je važno biti tamo prisutan i dobro je što je naša delegacija zaista na najvišem nivou - predvodi je predsednik Aleksandar Vučić. To je naravno i prilika za desetine bilateralnih susreta sa svetskim državnicima, pogotovo sa onima koji dolaze izvan evropskog kontinenta i za koje ne postoje toliko učestale prilike u drugom delu godine - rekao je Starović.

Ukrajina ostaje glavna tema na zasedanju, kao i prethodni put.

- Prethodno zasedanje bilo je obeleženo jednom intenzivnom i ekstenzivnom raspravom o ratu u Ukrajini. Po svemu sudeći, to će biti i sada slučaj. Tada je predsednik Vučić, tokom svog obraćanja za govornicom UN, postavio neku vrstu retoričkog ogledala tako što je ukazao na to koliko je govornika izlagalo pre njega da su svi listom odreda zastupali i potencirali potrebu čuvanja teritorijalnog integriteta Ukrajine, ali u isto vreme je naveo koliko je od njih zapravo prethodno priznalo jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije i na taj način zapravo pogazilo principe za koje su se u tom momentu zalagali - istakao je.

Vučić će na najbolji mogući način zastupati interese Srbije, a u sklopu toga biće održan sastanak sa najvišim predstavnicima države Surinam, koja je prva povukla priznanje tzv. Kosova.

- Surinam je prva država koja se odlučila na taj potez da se vrati poštovanju međunarodnog javnog prava time što je krajem 2017. godine povukla ranije donetu odluku o priznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije. Od te 2017. godine pa do danas, sa pauzom koja je trajala neku godinu i po dana u skladu sa moratorijumom iz septembra 2020. godine, ukupno posmatrano 28 država je odlučilo da povuče taj potez - dodao je.

Pismo koje je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti poslao najvišim međunarodnim zvaničnicima predstavlja izraz nervoze.

- Možda najpre time što je nakon neuspele runde pregovora u Briselu, a za neuspeh je bio isključivo kriv sam Kurti, tokom izjave za medije čak se usudio da ispred sedišta Evropske spoljnopolitičke službe saopšti veoma direktne i veoma strašne pretnje, rekavši da Srbi treba da pate i da plate. To je vrhunski izraz za njegove nervoze - kazao je Starović.

Podsetio je da je Kurti pisma poslao na adrese u Parizu, Berlinu, Vašingtonu i Rimu.

- Zanimljivo je analizirati zašto ne i u Londonu kada govorimo o pet država Kvinte, potom i svim državama članicama Evropske unije. U tim pismima je naveo tu vrstu optužbi usmerenu prema evropskom medijatoru Miroslavu Lajčaku koja je apsolutno apsurdna. Tvrdnje su da su gospodin Lajčak i državno rukovodstvo Srbije u dosluhu i da valjda zajedno nekako rade protiv njega, odnosno protiv Prištine - rekao je.

EU je već 13 godina medijator odnosa Beograda i Prištine pred Skupštinom UN.

- Naravno da ni Kurti, ni bilo ko drugi od prethodnih lidera privremenih institucija samouprave u Prištini nije govorio o tome da su oni proalbanski nastrojeni za sve ovo vreme - izjavio je.

Podsetio je i da EU, iako je potpisnik Briselskog sporazuma iz 2013. godine, punih deset i po godina nije ništa učinila da taj sporazum bude u praksi sproveden.

- To što sada Kurti pokušava sa tim pismima, sa tim optužbama koje on usmerava pre svega na Miroslava Lajčaka i na Žozepa Borelja, to meni nekako liči na ono kada fudbaleri, pa ponekad i treneri, krenu da prigovaraju sudijama tokom sportske utakmice, sprovode tu vrstu pritiska. Nikada nijedan sudija neće promeniti svoju odluku usled pritiska koji doživljava na terenu, ali će neki sudija sa možda slabim integritetom taj pritisak negde uvažiti ili imati u vidu prilikom neke sledeće sporne situacije. To je zapravo ono što Albin Kurti želi da postigne sa ovom inicijativom i pismima koje šalje. Nisam siguran da će mu to doneti nekog velikog ploda i rezultata, jer ne verujem da međunarodna diplomatija i međunarodni odnosi baš funkcionišu na takav način u skladu sa ovom sportskom metaforom - zaključio je Starović.

