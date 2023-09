PISMO RAZDORA: VLADIMIR GAJIĆ: Zahtev za izbore glupo napisan! A evo šta mu je odgovorio bivši stranački kolega Aleksić!

Deo opozicije koji organizuje proteste "Srbija protiv nasilja" ne prestaje da međusobno ratuje. Tako je Vladimir Gajić, potpredsednik Narodne stranke Vuka Jeremića, optužio potpisnike zahteva za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora da su napravili glupost, pa se požalio da tu stranku žele da izbace iz organizacije protesta.

On je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks ukazao da je deo opozicije koji je taj zahtev predao prošle nedelje u Predsednišvu Srbije zatražio raspisivanje, a ne održavanje izbora do kraja godine, zbog čega se sada bune.

Nasekirali se

- Sve su napisali predsedniku, samo su promašili u jednoj, ali najbitnijoj stvari. Raspisivanje i održavanje izbora su dva različita pojma u pravnom i u vremenskom smislu. Između je zakonska odredba koja propisuje da će se izbori održati u roku od 45 do 60 dana od dana raspisivanja. Naravno, Vučić je to dočekao na volej. Biće izbori za njegov rođendan, a raspisaće ih, kako je traženo, do kraja godine. Ovu glupost nije potpisala Narodna stranka i zato će nas sada "jedina prava opozicija" izbaciti iz protesta, kako saznajemo. Smeta im kritika Siniše Kovačevića u novom broju Nina. Ne sme da se dovodi u pitanje stav Centralnog komiteta opozicije. Nasekirali smo se... - napisao je Gajić.

S druge strane, jedan od potpisnika zahteva za raspisivanje izbora i Gajićev dojučerašnji stranački kolega, lider Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić, tvrdi drugačije.

- Narodna stranka nije izbačena iz organizacije protesta, a istina je da jedino oni nisu želeli da potpišu zahtev za raspisivanje i održavanje vanrednih parlamentarnih i beogradskih izbora do kraja godine, kao ni zahtev upućen RTS - kratko je rekao za Kurir Aleksić.

Ko se pravi "blesav"

Politički analitičar Branko Radun, ukazujući da je, pre svega, ono što je Gajić napisao istina, kaže za Kurir da je ovo smešna priča od koje profitira jedino vladajuća stranka.

- Da li oni nisu razumeli da raspisivanje nije isto što i datum izbora ili se prave blesavi, to je druga stvar. Sve u svemu, vidimo konstantno tihi rat između Vuka Jeremića i zapravo Dragana Đilasa, što je neka bitka za pozicioniranje unutar opozicionih krugova, ko će biti taj koji će nekoga diskreditovati i izdignuti sebe - kazao je Radun.

Podsetimo, deo opozicije koji organizuje proteste "Srbija protiv nasilja" predao je u Predsedništvu Srbije zahtev za raspisivanje izbora do kraja godine, ali kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će ih raspisati do kraja decembra, te da će izbori biti 4. marta, odmah su skočili i poručili da hoće održavanje izbora do kraja godine iako to nisu tako formulisali u samom zahtevu koji su predali zvanično.

