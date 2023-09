DAČIĆ: Nota prištinske delegacije potpuni promašaj, Kurti nije svestan šta se od njega očekuje

"Nota koju je kosovska ambasada u Briselu poslala svim stalnim predstavnicima zemalja članica EU, a u kojoj se žali na Miroslava Lajčaka je potpuni promašaj", izjavio je za Kosovo onlajn u Njujorku ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.

"To je i pokazatelj da Kurti nema svest o tome šta se od njega očekuje, već samo misli kako će da zaokruži proces nezavisnosti, kako će Srbija da prizna Kosovo i kako će da protera Srbe sa Kosova. I to je najveći problem - što se pokazuje da je njegova politika jednostrana, ekstremistička i glavna prepreka miru i stabilnosti u regionu“, istakao je Dačić.

Ne veruje, kaže, da će nota imati bilo kakvog uspeha i zbog toga što nije Srbija postavila ni Lajčaka ni Đuzepa Borelja na njihove pozicije, već EU, uz saglasnost svih država članica.

"Tako da je to pismo potpuni promašaj, naročito ako se ima u vidu da svi dobro znaju da je problem u odnosima Beograda i Prištine to što Kurtu odbija da sprovede nešto na šta su se obavezali i EU i Beograd i Priština još pre 10 godina. I on napada Lajčaka koji se zalaže da se prvo formira ZSO, pa da se onda razgovara o svemu. A, to je trebalo da se uradi još pre 10 godina“, podsetio je Dačić.

Kosovo online