AKO JE KRIV, ZAŠTO NIJE UHAPŠEN DOK JE RADIO U POLICIJI: Rođaka uhapšenog Srbina otkrila prave razloge privođenja Dragana Milovića

Dragan nikada nije bio agresivan. Do 1999. godine, dok nismo bili proterani iz grada, sa porodicom je živeo u Prištini, a potom je sa suprugom i troje dece utočište našao u Kosovskoj Mitrovici. Optužuju ga da je maltretirao građane albanske nacionalnosti, iako sam sigurna da on to nije učinio jer je među prijateljima imao i Albance. Zapravo, ako je učinio bilo koje krivično delo, zašto ga nisu ranije uhapsili iako je deset godina radio u kosovskoj policiji.

Ovim rečima Gordana Đorić, predsednica Udruženja poslovnih žena "Avenija" iz Lapljeg Sela, opisuje hapšenje Dragana Milovića (55) kojeg su pripadnici tzv. kosovske policije uhapsili u Zvečanu.

I dok ponavlja da ga prištinski pravosudni organi optužuju da je navodno maltretirao građane albanske nacionalnosti, Gordana ističe da je suštinski razlog sudski spor koji je dobio u slučaju uzurpacije svog imanja u selu u opštini Srbica.

- Dragan je sudskim putem povratio 18 hektara imanja koje mu je uzurpirano od strane Albanaca i kada je uzurpator trebalo da oslobodi imanje kako bi ga Dragan uknjižio ponovo kao svoje vlasništvo, on je uhapšen - pojašnjava Gordana Đorić

Ona dodaje da je Srbe na Kosovu i Metohiji "najlakše" optužiti za ratni zločin pod koji svrstavaju razna dela, a za koja nađu lažne svedoke.

- Ponavljam da je Dragan deset godina proveo u tzv. kosovskoj policiji koju je napustio kada i ostali Srbi sa severa Kosova i Metohije krajem protekle godine. Zašto ga nisu uhapsili ranije ako je pocinio bilo kakvo krivicno delo - pita se Gordana Đorić, Draganova sestra od tetke.

Osim Milovića, Kurtijeva policija je u sredu uhapsila Iliju Elezovića (70) iz Kosovske Mitrovice i Zorana Kostića (73) iz Prilužja. Elezović se zbog teškog zdravstvenog stanja nalazi u prištinskoj bolnici, Zoran Kostic je u pritvoru u Obiliću, a Milović u Prištini.

(Kurir.rs/Novosti)