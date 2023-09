VUČIĆ BEZ UVIJANJA U UN, DEMONSTRIRAO SLOBODARSKI DUH SRBIJE: Poruke koje mogu da pokrenu talas povlačenja priznanja Kosova!

Osim što je od neposrednih učesnika Generalne skupštine UN dobio aplauz i odobravanje za ukazivanje na gaženje Povelje UN i principe međunarodnog prava u slučaju Srbije, predsednik Aleksandar Vučić je svojim govorom na najvećoj i najznačajnijoj svetskoj sceni jasno i bez uvijanja otkrio prave uzroke problema s kojima se svet danas suočava, ali i pokazao prstom u krivce. On je rekao da je mir postao zabranjena reč, a jedina vrednost koja je ostala velikim silama jesu principi, ali lažni.

Krucijalni značaj

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić poručio je da je Vučićev govor najjače i najbolje obraćanje koje je neki predsednik Srbije održao u sedištu UN u Njujorku.

foto: Foto: Youtube/Kosovo Online

- Veoma dugo dolazim ovde kao ministar spoljnih poslova, pre kao premijer, i sa aspekta tog desetogodišnjeg iskustva i svih govora koje sam slušao, ovo je najjači i najbolji govor koji je održao neki srpski predsednik ovde u zgradi Generalne skupštine UN. Mislim da je to za nas od krucijalnog značaja, jer je predsednik sažeo ono što je glavni problem - tumačenje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, odnosno da velike sile tumače to sa dvostrukim standardima, da se s jedne strane zalažu za očuvanje teritorijalnog integriteta Ukrajine, a da s druge strane, kada pomenete Srbiju, govore da to nije ista stvar - objasnio je Dačić.

Premijerka Ana Brnabić ocenila je da je govor predsednika Srbije po pitanju hrabrosti i iskrenosti bio najbolji govor u UN, kao i da je na najbolji način predstavio poziciju Srbije. Kako je napomenula, Vučić nije propustio da kaže nešto zato što će sutra neka velika sila moći da mu prebaci, jer je rekao nešto što im se ne bi svidelo.

foto: Printscreen/Video Plus

- Mi se sećamo kako je Vuk Jeremić reagovao 2008, kada je Priština proglasila nezavisnost Kosova, izneli su saopštenje za medije i razbežali se širom sveta. To se nikad ne bi desilo da je Srbiju vodio Aleksandar Vučić - poručila je ona.

Efekti

Bivši diplomata Branko Branković kaže za Kurir da bi Vučićeve poruke mogle da pokrenu talas povlačenja priznanja Kosova.

- Sve se to jako dobro čulo, i to je odlična politička podloga Vučiću i Dačiću za nastavak razgovora i kontakata na bilateralnom nivou, posebno sa zemljama Azije, Afrike i Latinske Amerike koje su priznale Kosovo. Te zemlje priznaju Ukrajini pravo na teritorijalni integritet, što je prilika da ih podržimo u takvom stavu i pitamo zašto su one priznale Kosovo. Mnoge i ne znaju da su njihove bivše vlade priznale Kosovo. Vučić je tu stvar elaborirao u svom govoru i svi su to čuli. Ne bih se iznenadio da makar jedna, ako ne i više od tih dvadesetak koje su priznale Kosovo, vrlo brzo nakon sednice GS UN povuče priznanje, jer Srbija je sad direktno udarila u srž problema: Ukrajini uvažavate teritorijalni integritet, a Srbiji ne. To mora da pokrene odgovarajuće političke akcije unutar zemalja koje se zalažu za teritorijalni integritet Ukrajine, a priznale su Kosovo posle NATO bombardovanja. Ne mogu biti dvojaki aršini i za to je Vučić dobio aplauz - podseća naš sagovornik.

foto: Kurir televizija

Branković smatra da je Vučić žestoko izneo ono što se od njega i očekivalo.

- Posebno je to odjeknulo jer je napravio paralelu koja je mnoge politički ubola. Velike sile, poput SAD ili Nemačke, zalažu se za teritorijalni integritet Ukrajine, a istovremeno ni reč ne govore o teritorijalnom integritetu Srbije, uz sve ono što rade oko KiM. To je naš veliki adut - naglašava on.

Istina i pravda

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost kaže za Kurir da je Srbija na GS UN imala hrabrog državnika:

foto: Kurir tv

- Govor predsednika Vučića je bio istorijski i ostaće upisan kao stav hrabrog državnika jedne male, ali ponosne i nepokorne zemlje, koja ima moralni kredibilitet jer je jedna od retkih koja i dalje poštuje sve principe međunarodnog prava.

Politički filozof Dragoljub Kojčić ocenjuje za Kurir da Vučićev govor ima epohalni karakter zato što je prvi put u istoriji zastupanja srpskih državnih i nacionalnih interesa postavljen znak jednakosti sa interesima čovečanstva.

foto: Kurir tv

- Vučić je uspeo da to efektno spoji i po reakcijama prisutnih, koji su u nekoliko navrata prekidali govor aplauzom, vidi se da je pogođen interes većine zemalja članica GS i njegov govor je zapravo signal da se pred svetskom zajednicom nalazi račvanje: ili će da tone u bezakonje, koje je počelo osporavanjem Povelje UN još 1999. godine, a može se završiti i nuklearnom katastrofom, ili će da se prekine sa izrugivanjem međunarodnog prava pričama o sui generis slučaju. U budućnosti čovečanstva, ako će da doživi ono što Kant zove večni mir, nema mesta za izuzetke i za teror velikih nad malima. Vučić je to izvanredno spakovao, i to je najjače srpsko oružje, verovatno najjače koje smo ikad imali. Istina, pravo i pravda su nerazoriva tvrđava - objašnjava naš sagovornik.

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković poručio je da je Vučić objasnio celom svetu kako se bori jedna mala, ali odgovorna i slobodoljubiva zemlja.

Marko Đurić Ponosni na predsednika foto: Petar Aleksić Ambasador Srbije u SAD Marko Đurić smatra da je Vučić imao hrabar nastup. - Hrabar programski govor predsednika Srbije pred GS UN osvetlio je suštinski izazov s kojim se suočava naša civilizacija. Odsustvo elementarnih principa postaje egzistencijalna pretnja za sve. Juče i danas rasparčavanje Srbije, već sada ponavljano na toliko mesta u svetu. Nadam se da će biti više onih koji će i da slušaju i da čuju nego što je to bio slučaj s čuvenim govorom Hajla Selasija pred Društvom naroda. Ponosni na predsednika - napisao je Đurić na društvenoj mreži X.

Kurir.rs

foto: Kurir