"KADA VODITE ZEMLJU, MORATE DA IMATE NAJŠIRU SLIKU" Predsednik Vučić iz Njujorka: U UN sam govorio iz srca, istinu OD A DO Š

Foto: Printscreen Video Plus

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Njujorka, dan nakon govora u Ujedinjenim nacijama.

Predsednik Vučić na samom početku obraćanja dotakao se susreta sa predsednikom Južne Koreje.

- Ovo je naš drugi susret sa predsednikom Koreje. Četvrta azijska ekonomija, 10. u svetu, jedna od najmoćnijih svetskih sila. Oni su podigli i Slovačku i Mađarsku i Češku, ove države dobile su ogroman broj investicija iz Koreje.

- Pozvao sam korejskog predsednika da poseti Srbiju - rekao je Vučić.

O temama razgovora sa kineskim potpredsednikom i kretanju Vojske Srbije ka Raškoj

- Nisam naredio podizanje borbene gotovosti, to su naše redovne aktivnosti i ništa više od toga. Redovne aktivnosti su nešto pojačane. Naše je da našu vojsku obučavamo, da bude snažna, da ima mnogo više vežbi, gađanja, pokreta i aktivnosti, a ukoliko bude dolazilo do bilo kog povišavanja borbene gotovosti, bićete o tome obavešteni - rekao je Vučić.

Predsednik je takođe podsetio da je on u jednom trenutku već naredio podizanje borbene gotovosti vojske, na najviši nivo, što sada nije slučaj.

- Postoje različiti niovu i u skladu sa Ministarstvom odbrane i načelnikom Generalštaba se ide određenih nivoa. Tada je bilo mnogo hiljada naših vojnika, to se sada ne dešava. To su redovne aktivnosti, ali nešto pojačane - istakao je predsednik Srbije.

Predsednik Vučić rekao je da je u razgovoru sa potpredsednikom Kine, među brojnim temama, on pokrenuo i pitanje Kosova, zbog potencijalne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i sve ono što ne može da razume, a tiče se napada Prištine i svakodnevnih pritisaka na Srbe, iseljavanja...

Vučić veruje da će u oktobru u Kini imati do sada i najvažniji sastanak sa Si Đinpingom, u kojem je na njegovu molbu jedna od važnih tema biti upravo Kosovo.

- Što se razgovora tiče, imali smo mnogo tema. Prvi put sam pokrenuo pitanje o KiM. Sve ostalo što ne mogu da razumem, a tiče se napada Prištine i svakodnevnih pritisaka na naš narod i verujem da ću u oktobru mesecu imati najvažniji razgovor sa Sijem.

foto: Printscreen Video Plus

O sastanku sa Miroslavom Lajčakom

Predsednik Vučić istakao je i da je razgovarao sa Lajčakom u Njujorku.

- Razgovarali smo i tako... ne znam tačno ni šta bih vam odgovorio. Ne mogu ja da kritikujem Lajčaka da bih time prebacivao krivicu, nije ni on u lakoj poziciji. Najlakše je svima da okrive njega, Borelja, nisu ni oni krivi, ne donose oni ključne odluke, ključne odluke se donose u Berlinu i Vašingtonu. To je potpuno jasno. Nije laka situacija, razgovarao sam i sa drugim predstavnicima, nije dobro da sve bude za javnost. Kad imate posla s nekim ko je racionalan i razuman, da ne kažem normalan, uvek možete da postignete kompromis. Kad imate posla s nekim ko sve to nije, onda je teško da sagledavate budućnost, kad neko nije sasvm racionalan.

O govoru u UN

- Mnogi su užasnuti mojim govorom, neki su vidim presrećni. Oni koji su užasnuti, prebacivali su mi, pa sam razgovarao s njima. Ali to su činjenice. Ni mi Srbi nismo uvek dovoljno racionalni, i kod nas uvek postoje ti iracionalni elementi, ali u svakom slučaju ja sam govorio iz srca i glave, a da li ću zbog toga da imam i ličnu glavobolju, to je izvesno, ali verujem da Srbija zbog toga neće imati bilo kakvih negativnih posledica.

foto: Printscreen Video Plus

O napadima na Srbe na KiM

- Mislim da nikoga i ne poznajem u tom delu kosovskog pomoravlja, osim što sam nekog od njih video na nekom od sastanaka. To je čovek koji kad čuje da bi neko mogao da dođe na liturgiju u Gračanicu kaže "uhapsiću te". On dnevno mora da dostavlja Aljbinu Kurtiju broj uhapšenih Srba.

- Svidelo vam se ili ne, da li vam se možda ne sviđa moj jezik oko načela, principa, ali ja nisam govorio uvredljivim jezikom, nikoga nisam poimence spomenuo, ali sam nedvosmisleno govorio o tome šta se zbivalo, ko je krivac i o tome kako se principi menjaju u skladu sa političkim potrebama. Govorio sam istinu od A do Š, neka mi neko kaže šta od toga nije istina. Podneću ja napade i to je u redu, govorio sam iz srca - rekao je predsednik Srbije.

O lažima da se nije video sa Bajdenom

- Da budete protiv svoje zemlje, svog naroda, samo zato što niste dobili funkciju i fotelju, to govori o njima. Prvo su rekli nisi bio s Bajdenom, bio sam s Bajdenom. I? Bio sam s još mnogo ljudi. I šta sad? Kao deca, pojma nemaju šta će od besa, mržnje, a zaboravljaju da kažu da se Osmani nije videla ni sa predsednikom Koreje, ni sa potpredsednikom Kine, ni sa mnogim drugim predstavnicima. Ali takvi su nam ti iz takozvane elite, samo kad je njihovom delu leđa dobro, a u suprotnom biće im Srbija država i nosioci vlasti krivi za sve - naglasio je Vučić.

foto: Printscreen Video Plus

- Želim građanima Srbije da kažem nešto što je mnogo važnije. Moraju da razumeju da kada vodite zemlju, država nije igračka. Nešto radite gde mediji jesu prisutni, nešto gde nisu. Ali vi ste ti koji morate da imate najširu sliku, najširi vidokrug, i najduži i najširi pogled da morate da razumete sve probleme s kojima se vaša država suočava i da znate na kojim mestima to da rešavate i da grizete na svakom mestu da začepite te rupe. Mi to ne prepuštamo slučaju. Imali smo Marko i ja još sastanaka sa različitim političkim predstavnicima, izabrali smo da ne govorimo sve.

- Prošle godine kada sam govorio bilo je oko 205 ljudi u sali. Moj govor je prošle godine bio najgledaniji i najslušaniji uz govor Volodimira Zelenskog. Smatram da je to najvažnije. Ne razumem šta ti ljudi rade, ne shvatam smisao, osim da je nečiji posao da napada svoju zemlju, nije to napad na mene - rekao je predsednik i dodao da kada ovde istupate, cela Srbija treba da navija, a ne da se pojedini služe lažima - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da je sa visokim kineskim zvaničnikom u Njujorku razgovarao i o kineskim investicijama, putevima, prugama, rudnicima, železari...

- Zahvalio sam se na korektnosti i fer odnosu Kine prema Srbiji - rekao je predsednik Vučić.

Potom se osvrnuo i na deo opozicije, istakavši da će odmah po povratku iz Njujorka da piše odgovor na pismo koje su mu uputili.

- Kada se vratim, prvo počinjem da pišem odgovor njima na ono pismo koje su mi uputili i da vidimo kada ćemo na te izbore. Siguran sam da ću ih obradovati, oni su sada napravili taj savez, oni idu da pobede, veliki su favoriti - zaključio je predsednik, dodavši da će na kraju narod reći svoje.

Podsetimo, tri eksplozivne naprave bačene su sinoć na porodična domaćinstva trojice uglednih Srba i rukovodilaca Srpske liste u Ranilugu, a zamenik predsednika opštine Ranilug Vladica Aritonović, na čiju je porodičnu kuću bačena eksplozivna naprava, rekao je da pretpostavlja da je motiv ovakvog napada zastrašivanje.

Podsećanja radi, predsednik Vučić boravi ove nedelje u Njujorku, a tokom posete od 18. do 22. septembra predsednik je prisustvovao i 78. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Predsednik Aleksandar Vučić obratio se učesnicima 78. zasedanja Generalne skupštine UN u četvrtak, 21. septembra.

Kurir.rs