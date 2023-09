"HAPŠENJE SRBA NA KiM NIJE GOTOVO, OVO ĆE IM BITI SAVRŠEN IZGOVOR ZA BUDUĆE AKCIJE!" Bratina upozorio: Moramo biti spremni na sve

U selo Banjska u opštini Zvečan, i dalje ne može ući ni izaći, nakon što je juče, posle pokušaja Srba da blokiraju put u tom selu, došlo do sukoba u kojem je poginulo četvoro Srba i jedan pripadnik tkz. kosovske policije.

Četvorica ubijenih su Srbi sa severa Kosova i Metohije, iako su zvaničnici i mediji iz Prištine juče tvrdili da je u pitanju napad organizovan iz Beograda. Svi prilazi Banjskoj i dalje su blokirani, a bezbednosna situacija još uvek napeta. Na Jarinju je stanje nepromenjeno, putnička vozila izlaze sa Kosova, ali ulazak iz Srbije još uvek nije dozvoljen, ni za pešake. Brojne porodice ispraćaju studente i rodbinu sa Kosova autobusima do prelaza, odakle oni prelaze u Srbiju pešice.

Tokom akcije hapšenja, zaplenjena su vozila napunjena značajnim količinama naoružanja raznih vrsta. Iz Prištine su saopštili da proveravaju i vernike koji su jučerašnji dan proveli u manastiru Banjska, kako bi se utvrdilo da li među njima ima napadača na policiju ili njihovih pomagača.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je sinoć da je jučerašnji dan bio najteži za Srbiju i srpski narod još od 2004. i 2008. godine. Istakao je da je ubistvo policajca za osudu i nešto što nikome nije bilo potrebno, ali i upozorio da Aljbin Kurti želi da uvede Srbiju u sukob sa NATO-om.

Boris Bratina, profesor Univerziteta u Prištini sa sedištem u K. Mitovici, gostovao je u emisiji Usijanje gde je prokomentarisao ovaj koban događaj.

- Meni se čini da je i pre maja meseca počela ova teška situacija. Međutim, od maja kada dođete u Kosovsku Mitrovicu osetite da su se stvari promenile. Sada posle ove tragedije je još logičnije. Ovo što se dogodilo u svakom pogledu može da se razdvoji na dva dela. Jedan je optužujući za Srbiju kao što su to u albanskim vestima srpske snage, vojska i policija. Iznenada se nalaze nova naoružanja. Ovo odgovara njima odnosno da to budu Srbi. Međutim, treba posmatrati koji su to konkretni ljudi. Za ovo je kriv Kurti i pre ili kasnije ovako nešto bi se dogodilo - rekao je Bratina i dodao:

- Vidimo da njihov tzv. ministar unutrašnjih poslova Dželjalj Svečlja kaže da akcija hapšenja Srba još nije dovršena, a to predstavlja nešto vrlo opasno. Šta ako se pokaže, kao što oni izmišljaju, da su oni došli do neke veće grupe ljudi. Ja se bojim da je to savršen izgovor za budući "Bljesak" ili "Oluju". Materijalne dokaze za to nemam, ali ko je od nas znao da će 01. maja 1995. krenuti operacija "Bljesak", a onda nismo ni očekivali da će se dogoditi 04. avgusta iste godine ponovo.

