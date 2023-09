KURTI I KVINTA SE NEĆE SMIRITI SVE DOK NE OSTVARE DVA KLJUČNA CILJA! Mitić otkriva šta se krije iza politike terora nad Srbima

Naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Aleksandar Mitić ocenio je za Kurir da odgovornost za nasilje na Kosovu u najvećoj meri snose zemlje Kvinte, čije zemlje kontrolišu NATO i EU, odnosno Kfor i Euleks, a koji rade sve samo ne ono što im je propisano mandatima.

- Njihovo sramno dugogodišnje izvrtanje rezolucije SB UN 1244 i Briselskog sporazuma ohrabrilo je Kurtija da najpre zauzme ekstremne političke stavove u dijalogu, a zatim i da počne sa sprovođenjem ekstremne bezbednosne politike na terenu, naročito na severu KiM. Ponovo se videla sva naivnost verovanja u neku dobronamernost makar dela Kvinte. Neke zemlje Kvinte možda vole da se igraju dobrih policajaca, ali zato čim dođe do tenzija pokažu svoje pravo lice - smatra Mitić.

On je uveren da se ni Kurti ni Kvinta neće smiriti sve dok ne ostvare dva ključna cilja.

- Prvi cilj, pre svega Kurtija, koji je Albancima od kraja NATO agresije dugo bio nedostižan, jeste da on bude taj koji se pita za bezbednost na čitavoj teritoriji KiM. Da se Kfor i Euleks stave u stranu, budu neka vrsta posmatrača, a da se Srbi pacifikuju do te mere da ne budu u mogućnosti da pruže bilo kakav otpor nasilnoj integraciji u "nezavisno Kosovo" ili etničkom čišćenju srpskog naroda koje traje četvrt veka, a koje se intenziviralo u poslednjih godinu i po dana eskalacije. Drugi cilj je da se Beograd natera da prihvati diktat i ritam dijaloga u Briselu po kojem bi trebalo da prihvati implementaciju pogubnog francusko-nemačkog plana o de fakto priznanju Kosova, a da u vidu kompenzacije, u nekom trenutku, dobije jednu vrstu prazne ljušture, odnosno razvodnjene Zajednice srpskih opština. U takvom kontekstu, za očekivati je nastavak nasilja, provokacija, diskriminacije i progona svih onih koji se opiru ostvarenju ciljeva Prištine i Kvinte. Kog će nivoa to nasilje biti zavisi, opet, isključivo od politike Kvinte i njihove procene toga koliko daleko može da ide politika iživljavanja nad Srbijom i kosovskim Srbima - upozorio je Mitić.

