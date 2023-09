DOGAĐAJ U BANJSKOJ JE REZULTAT DUGE PRIŠTINSKE REPRESIJE: Milivojević: Dijalog nema alternativu, sve drugo će biti sukob!

U okolnostima nastalim nakon tragičnih dešavanja u Banjskoj može se očekivati nastavak iste politike kosovskog premijera Aljbina Kurtija koja je i dovela do ovog incidenta, kao i nastavak represije Prištine, smatra bivši diplomata Zoran Milivojević, dodajući da nije uveren da se od međunarodne zajednice mogu očekivati značajniji potezi koji bi vodili ka smirivanju situacije.

- Desilo se ono na šta smo upozoravali već šest meseci, nažalost, ovog puta sa žrtvama. To je direktna posledica sprovođenja jedne politike i represije Prištine koja očigledno nije mogla više da se toleriše. Imajući u vidu reakcije zapadnih centara moći, očigledno je da Kurti ima razumevanje za ono što se dešava i da su sve ocene ovog događaja na njegovoj strani. U takvim okolnostima možemo očekivati samo nastavak takve politike, represije i potpunu neizvesnost kada je reč o položaju srpskog naroda, da ne govorim o dijalogu ili bilo kojoj varijanti političkog rešavanja ovog problema - kazao je Milivojević

On ukazuje da se za sada jedino može čuti osuda srpske strane i da niko ne spominje srpske žrtve, a jedan od argumenata da će se represija nastaviti po Milivojeviću je i to što je Priština proglasila četiri opštine na severu Kosova "zonom antiterorističkih operacija".

- To je već i pravni i bezbednosni okvir za nastavak represije i ne zaboravimo ostale su duge cevi i sve one strukture, nema reakcije Kfora, međunarodnih faktora, tako da je u tim okolnostima jedino za očekivati nastavak represije i dizanje nivoa eskalacije koju smo do sada imali - navodi.

Sada je potpuno odsustvo poverenja i pitanje je da li ima o bilo čemu da se razgovara imajući u vidu da ovo predstavlja vetar u leđa Kurtiju i da mu je alibi za politiku koju je vodio, da nema govora da on promeni stav oko Zajednice srpskih opština i da razgovara o nečemu što bi moglo da bude vraćanje u dijalog.

- Kada je reč o srpskoj strani - dijalog nema alternativu, to je racionalna i realna osnova, sve drugo je sukob. Srbija neće snositi odgovornost za buduće poteze, važno je što i ovoga puta nije učestvovala i ne snosi odgovornost. Sada je sve je u rukama Zapadnih centara - u Vašingtonu i većine u Briselu - navodi diplomata.

Kako pojašnjava, jasno je šta se može očekivati i iz izjave specijalnog izaslanika Nemačke Manuela Zaracina koji je u razgovoru sa Kurtijem u Prištini posle incidenta u Banjskoj nedvosmisleno rekao da Berlin podržava prištinsku stranu.

Milivojević ukazuje da sadašnja situaciju Srbiju dovodi u drugačiju poziciju, a to je da više nema razgovora o statusnim pitanjima.

- Ta priča je završena i svaki pokušaj da na tom planu neko gradi poziciju, mislim da nema nikakvog osnova - poručuje.

Smatra i da ovo mora da dođe na dnevni red, kako kaže, onih koji su nadležni, a to je Savet bezbednosti UN, Kfor, međunarodni faktori koji apsolutno na Kosovu imaju situaciju pod kontrolom i sve što se bude dešavalo u narednom periodu će zavisiti od njih.

Ukazuje da još nemamo punu informaciju o tome šta se dogodilo u Banjskoj.

- Mi imamo informacije samo s jedne strane, uključujući i njihovu interpretaciju događaja. Nema korekcije toga, utisak je da i Zapad podržava takav pristup, ali to nije istina u celoj priči. Jako je važno videti ko stoji iza, čemu je bilo namenjeno, šta je cilj, jer je očigledno da je Beograd bio izuzet iz ovoga u svakom smislu. I postoji jedna izuzetno značajna koincidencija - do ovog je došlo u trenutku kada je Priština bila u defanzivnoj poziciji, u ozbiljnom problemu, posle neuspelih razgovora u Briselu, i naročito posle verifikacije principa na Generalnoj skupštini UN. Posle toga se desila Banjska. Neizbežan je utisak da postoji neka korelacija. Ta koincidencija i korelacija je očigledna jer niko nije lud u ovoj zemlji da 'puca sebi u nogu'. Nisam uveren da ćemo saznati istinu baš zbog toga što nekome ne odgovara da se sazna - ispričao je.

Komentarišući izjavu Aljbina Kurtija da posle ovih dešavanja ništa neće biti isto, Milivojević kaže da on ima cilj da potpuno osvoji sever Kosova, da promeni potpuno faktičko stanje.

- Hoće da kaže da je bio u pravu kada je govorio o kriminalcima, da ima argumente za politiku koju vodi i dve stvari - da neće odustati od svoje politike potpunog osvajanja severa, i drugo, da nema nameru da Srbima bilo šta da oprosti. To je užasna poruka, opasna, trebalo bi drugi da se zamisle nad tom porukom, jer nisam siguran ni da će Srbi tako lako da napuste svoja ognjišta, niti da će Srbija da se odrekne dela svoje teritorije - ukazuje Milivojević.

Kurir.rs/Kosovo Online