VUČIĆ OTKRIO PRAVU ISTINU O UBIJENOM ALBANSKOM POLICAJCU: "Tražićemo snimke dronova"

Aleksandar Vučić je za RTS govorio o situaciji na KiM i objasnio kako je stradao albanski policajac.

- Želim da ljudi znaju, večeras imam više podataka, tražićemo da nam pokaži snimke iz dronova kako se dogodilo ubistvo policajca. Svakako, da mora da se snosi odgovornost za to, ali to ubistvo nije planirano, nije neko došao i prislonio pištolj, pa ga upucao, ili ga upucao sa 50 ili 100 metara. Kako stvari stoje oni su postavili barikade, a ne zamke. Jer je reč o ljudima koji su posle Kurtijevog terora koji traje 10,11 godina od Briselskog sporazuma, od šikaniranja do upucavanja Srba. Onda kažu "Vučiću ti si znao, jer si govorio i u Americi da će to da se desi". Ja sam to govorio već godinu dana od barikada. Tada sam imao teške razgovore i sa Radojčićem i sa mnogim drugima. I uvek sam morao da ih razumem zbog situacije sa kojom su se suočavali. Ono što oni nisu mogli da vide, a što sam video je nešto šira slika i zato sam ih molio da se povuku sa barikada - rekao je Vučić.

Kako kaže, Kejforov izveštaj sa barikada govori o tome da su vozila spojena starim eksplozivom i starim žicama.

Kurir.rs