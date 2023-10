UŽIVO VUČIĆ SE OBRAĆA GRAĐANIMA: "Da nije bilo Banjske, našli bi oni nešto drugo - Sa Kurtijem počinje teror nad Srbima"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje večeras u emisiji Ćirilica na Hepi televiziji, gde će govoriti o situaciji na KiM i pritiscima na Srbiju nakon ubistva trojice Srba u selu Banjska.

Vučić je rekao da su uspesi po pitanju KiM rezultat teškog rada, i otvoreno je poručio da bi našli nešto drugo, da se nije desila pucnjava u Banjskoj.

- Koliko god smo mi orijentisani ka kompromisu, neki iz Evrope su najavljivali kontramere i stajali na Kurtijevu stranu - rekao je predsednik.

On ističe da se često suočavamo sa raznim problemima, i dodaje da je mnogo važnije da ukažemo na sopstvene propuste i greške, ali i da razumemo korene problema.

- Koren problema je u Kurtijevom režimo, ali ću reći i gde je moja krivica. Koren svega što se desilo u Banjskoj su ono što se desilo pre godinu dana i pre manje od godinu dana. Pre dve godine kada je Kurti došao na vlast počeo je stvarni teror nad Srbima, i posvećeno se bave time. Kada nemački novinari kažu da je to groteskno, oni lažu. I njihova ambasada u Prištini zna da je otišlo 11 odsto Srba od kada je Kurti došao na vlast. Čekaju da Kosovo ostane bez Srba - rekao je predsednik.

Vučić kaže i da su već u septembru postavljane barikade zbog tablica i dokumenata, i da smo tražili rešenja da bismo izbegli sukob.

- Zatim idu dodatni problemi, smena Đurića, komandira policije, direktno iz Berlina stigao nalog, i onda počinje haos. Srbi postavljaju barikade, vi vidite iz Kforovih izveštaja, da tamo stoje eksplozivne naprave koje povezuju kamione, da ih ne bi odvukli. Kao što je i ovaj policajac poginuo od eksplozije, a ne u unaksrsnoj pucnjavi - rekao je on.

Hteli su da direktno optuže Radoičića da je ubio policajca, rekao je predsednik, pa se vratio na uzrok problema.

- Srbi su se podigli, to je bio miran ustanak. Negde 15 dana vodimo teške razgovore sa svima, i dolazimo do papira koji prihvataju i EU i Amerika. To je bio nacrt da će da puste sve koji su na barikadama, da neće da hapse Srbe. Ja sam išao na razgovor u Rašku, tu je bio i Radoičić. Prvo veče nisu prihvatili da se povuku. Ja pričam sa Eskobarom, on je prvo rekao da ne može, onda je prihvatio i to. Pitao sam ih šta ja mogu da uradim za njih, ja sam dobio obećanje najmoćnijih sila sveta - podsetio je on.

Vučić kaže da je kriv što je verovao obećanjima sa raznih strana, i da se nije ovo desilo, smislili bi nešto drugo da nastave teror nad Srbima.

Kurir.rs