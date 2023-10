POSLEDICE PRIŠTINSKOG ZULUMA NAD SRBIMA: Orlić: Razgovor bolje rešenje od nasilja, ali Kurti ne želi dijalog!

Predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić izjavio je da je situacija na Kosovu i Metohiji veoma teška, i da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti želi da izazove otvoreni sukob koji bi doveo deeskalacije i reakcije Srba.

Prema njegovim rečima, na sceni je organizovana kampanja terora nad Srbima koju sprovodi Kurti, a krajnji cilj je KiM bez Srba.

- Sve što se desilo je posledica 'zuluma' koji predvodi Kurti sa namerom da izazove otvoreni sukob koji bi doveo do eskalacije. On želi da izazove bilo kakvu reakciju kod Srba koji više ne mogu da trpe teror kako bi to iskoristio i uvukao Srbiju u konflikt sa NATO - rekao je Orlić.

On je istakao da Srbiji nije u interesu da dođe do takve eskalacije.

- Svaka tvrdnja da Srbiji odgovara eskalacija, poput onog što se desilo u selu Banjska, predstavlja najperfidniju laž - rekao je Orlić, i dodao da je svima jasno da je tako nešto u interesu Kurtija.

Kako je naveo, Beograd želi dijalog i održiva rešenja čuvajući mir i stabilnost.

- Razgovor je neuporedivo bolje rešenje od bilo kakvog nasilja, ali je Kurti taj koji uopšte ne želi dijalog - naglasio je Orlić.

Istakao je da nijedan pripadnik tzv. Kosovske policije nema pravo da bude prisutan u srpskim sredinama na severu i da je to utvrđeno sporazumima koje Kurti krši.

