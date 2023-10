VESIĆ ZA KURIR: Nigde opozicija nije toliko puta dobila vanredne izbore kao srpska u poslednjoj deceniji. I svaki put su izgubili!

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić kaže u intervjuu za Kurir da je njegova Srpska napredna stranka, za razliku od opozicije, spremna za naredne izbore i da im se uvek raduje. Govoreći o velikim infrastrukturnim projektima i zadacima koji moraju da se obave do velike svetske manifestacije Ekspo 2027, Vesić navodi da je izbor Srbije za domaćina ove izložbe velika pobeda naše zemlje i izuzetna prilika da te godine budemo poslovni centar sveta. Ministar detaljno objašnjava i zašto skeptici nisu u pravu kad pomišljaju da su obim i rokovi gradnje najavljeni za Ekspo preambiciozni i nedostižni.

Opozicija je tražila izbore do kraja godine, a predsednik Vučić je nagovestio da bi mogli biti održani 17. decembra. Jeste li zadovoljni ovakvim raspletom ili ste među onima koji bi radije sačekali sledeću godinu, kad je redovan termin pokrajinskih i lokalnih izbora?

- Kao što je predsednik Vučić rekao, spremni smo za izbore. Izgleda da opozicija nije spremna pošto bi jedni hteli izbore u decembru, a drugi ne, a neki bi da biraju na koje bi izbore izvoleli izaći, ali to nije naš problem. Srpska napredna stranka uvek se raduje izborima, jer se predano i uspešno borimo za razvoj i napredak svakog dela naše zemlje, a predsednik Vučić vodi mudru politiku u interesu naroda kako bi Srbija ostala na putu prosperiteta, mira i stabilnosti. Nigde na svetu opozicija nije toliko puta dobila vanredne izbore kao srpska u poslednjoj deceniji i svaki put su izgubili. Njihov politički program je "da Srbija stane", da bi Lutovac ili Aleksić došli na vlast. Da nema novih fabrika, da nema novih puteva ili pruga, novih radnih mesta, da se zabrani izgradnja novih stanova, kako to obećavaju politički džihadisti poput Lazovića. Narod će birati između onih koji rade za državu i čija politika znači razvoj, a to su predsednik Vučić i SNS, i onih koji bi da sve stane, jer da rade ne znaju.

Dugo ste bili u upravi glavnog grada. Kako vam beogradska uprava izgleda iz Nemanjine 11? Ide li Beograd u dobrom pravcu?

- Iz Nemanjine 11 radi se za Beograd kao i za čitavu Srbiju. Svi važni veliki infrastrukturni projekti u Beogradu, kao što su izgradnja metroa, obilaznice oko Beograda, novog savskog mosta, tunela između Karađorđeve i Bulevara despota Stefana, Nacionalnog stadiona, železničke stanice Prokop, nove autobuske stanice, novog Sajma, objekata za Ekspo 2027, a veoma brzo i mosta kod Ade Huje i beogradske gradske železnice, potpuno se finansiraju i vode od strane Vlade Republike Srbije. Njihovu realizaciju koordiniramo moj kolega Siniša Mali i ja, a ministarstvo koje vodim je nadležno i za projekte od nacionalnog značaja, kao i za objekte bruto površine preko 20.000 kvadrata. Beograd se razvija u dobrom pravcu, što ovi republički projekti pokazuju. Toliko imam posla oko realizacije projekata za koje sam nadležan, pa ne stižem da pratim šta se još dešava i radi u Beogradu. Siguran sam da građanke i građani prate. Na kraju, oni su jedini pozvani da daju svoj sud na izborima.

Kako komentarišete procene da je Beograd možda i jedino mesto na kojem vlast može biti ozbiljno izazvana na narednim izborima?

- Za neradnike je uvek sve lako, pa koliko čujem lidere opozicije, oni su već pobedili na izborima ne samo u Beogradu već u čitavoj Srbiji. Već su podelili funkcije. Te priče da su već pobedili u Beogradu slušao sam pre izbora 2014, 2018. i 2022. godine. Mi koji smo tada vodili beogradsku vlast, Siniša Mali, Zoran Radojičić, Irena Vujović i ja sa našim saradnicima, od kojih je većina danas u Vladi, radili smo predano i svaki put je naša lista, čiji je nosilac bio Aleksandar Vučić, dobila većinsko poverenje građana, što je potvrda da smo dobro radili. Dakle, kao i mnogo puta ranije, opozicija je već pobedila. Samo im još nedostaju glasovi i podrška građana. Ali za njih je to "sitnica", kako bi rekao Sir Oliver u "Alanu Fordu", lik iz stripa koji najbolje oličava politiku opozicije.

Na čelu ste resora građevinarstva, koje je poslednjih godina vrlo dinamičan sektor. Od kada je Srbiji dodeljeno domaćinstvo Ekspa 2027. ova dinamika bi trebalo da se ubrza do maksimuma. Šta su najveći izazovi za vas kad je ova izložba u pitanju?

- Izbor Srbije za domaćina Ekspa 2027. velika je pobeda Srbije i izuzetna prilika da te godine budemo poslovni centar sveta. Srbija će u ovu manifestaciju, koja je veoma važna za imidž naše zemlje, uložiti milijarde evra. Ekspo će ubrzati izgradnju novog Sajma, kao i budućeg Nacionalnog stadiona. U aprilu ove godine pustili smo brzu saobraćajnicu Novi Beograd - Surčin, čime je drumskom saobraćajnicom već povezan budući Sajam i Nacionalni stadion sa gradom. Sada počinjemo izgradnju beogradske gradske železnice, koju takođe finansira potpuno Vlada Srbije, izgradnjom prvih 18 kilometara pruge od Zemun Polja do Nacionalnog stadiona, Sajma i aerodroma "Nikola Tesla". Kupujemo pet modernih kompozicija, koje će na ovoj pruzi brzinom od 120 km na sat prevoziti oko 10.000 ljudi dnevno, odnosno 3,5 miliona godišnje.

Mnogi su bili skeptični kad su čuli ambiciozne planove vezane za Ekspo i prilično neverovatne rokove za realizaciju. Jeste li sigurni da svi u tom lancu gradnje mogu da iznesu taj zadatak?

- Da ste nekoga pitali pre pet godina da li će Srbija imati brze pruge ili da li ćemo graditi najviše auto-puteva u Evropi, da će umesto šipražja i šina pored Save nići Beograd na vodi, da li ćemo da završimo železničku stanicu Prokop, početu 1971. godine, ili da će "Er Srbija" postati najbrže rastuća regionalna kompanija, mnogi ne bi verovali. Vučić je u svemu tome uspeo, a na osporavanja smo naučili. Očekujemo da se na Ekspu predstavi više od 100 zemalja, a da našu zemlju samo zbog ove manifestacije poseti više od tri miliona posetilaca. To znači više investicija, razvoj turizma, ugostiteljstva, hotelijerstva, razvoj privrede, nova radna mesta, a sve to vodi daljem rastu naše ekonomije. Naša zemlja predstaviće se na najbolji način, iz Beograda će u svet otići lepa i pozitivna slika, a to nema cenu.

Kako napreduje izgradnja metroa? Ima li u tom kapitalnom projektu nekih prepreka?

- Radovi na nasipanju depoa u Makišu, površine 72 hektara, biće završeni decembra naredne godine. U maju je potpisan ugovor, vredan 46 miliona evra, za projekt menadžera prve linije i depoa beogradskog metroa, sa dve renomirane evropske kompanije - nemačkim "Dojče banom" i francuskom kompanijom "Sistra". Prošlog meseca potpisali smo ugovor za projektovanje i izgradnju depoa Makiš, vredan 200 miliona evra. Beograd će prvu liniju metroa od Železnika do Mirijeva dobiti 2028. godine, a drugu liniju, koja će ići od Mirijeva ka Bežaniji, dve godine kasnije. Veoma brzo ćemo da raspišemo tender za izgradnju treće linije metroa od Banjice ka Bežaniji. Uz metro, veoma brzo ćemo krenuti u izgradnju beogradske gradske železnice, kako bi se do 2030. godine između 60 i 70 odsto beogradskog javnog prevoza odvijalo na šinama, što će rasteretiti gužve u saobraćaju i znatno doprineti smanjenju zagađenja.

Predrag Mitić Uskoro ističe rok za građane koji žive u nelegalnim objektima da se prijave za legalni priključak na struju, vodu, kanalizaciju, gas ili grejanje. Jeste li zadovoljni odzivom i šta će biti sa onima koji nisu iskoristili ovu priliku da se legalizuju? - Rok za prijavljivanje građana da se priključe na komunalnu infrastrukturu ističe za sedam dana i produženja neće biti. Molim sve građanke i građane koji žive u nelegalnim objektima i nemaju priključke za struju, vodu, kanalizaciju, gas ili grejanje da se prijave, iskoriste šansu koju im je država dala. Zakon je donet na predlog predsednika Vučića da se omogući porodicama koje su prevarili nelegalni investitori da dobiju struju, vodu i grejanje. Procedura podnošenja zahteva nije komplikovana - potreban je dokaz da onaj ko zahtev podnosi živi s porodicom u objektu, što može biti kupoprodajni ugovor ili ugovor o poklonu, pa čak i overena izjava kod notara.

Zagovornik zelene infrastrukture Za desetak-dvadeset godina biće samo električnih automobila Kao ministar mnogo insistirate na zelenoj infrastrukturi? - Naravno da su najvažniji projekti auto-putevi, brze saobraćajnice, brze pruge, kanalizacija, ali ja sam sebi dao zadatak da naši putevi i gradovi dobiju infrastrukturu za električna vozila. Za desetak-dvadeset godina neće biti drugih automobila osim električnih i naša zemlja mora da bude spremna za to vreme. Zakonom o planiranju i izgradnji predvideli smo obavezu svih postojećih pumpi da imaju elektropunjače, sve zgrade, stambene i poslovne, moraju da imaju elektropunjače... Raspisujemo tender za postavljanje 16 zelenih oaza sa po 5-20 elektropunjača na postojećim autoputevima, a svi novi moraju da imaju takve oaze. Završavamo studiju za postavljanje solarnih panela duž auto-puteva i pruga, a uveli smo obavezu postavljanja optičke infrastrukture na svim novim putevima. Sa Telekomom Srbija radimo na pretvaranju postojećih auto-puteva u pametne saobraćajnice.

