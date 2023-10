Vučević: U DECEMBRU IZBORI ZA PARLAMENT, POKRAJINU, BEOGRAD I 70 OPŠTINA, verujem da će predsednik podržati svoju stranku

Ministar odbrane i potpredsednik Vlade Miloš Vučević istakao je danas u emisiji "Novo jutro", na Pink televiziji, da će predstojeći izbori biti lepa prilika da se proveri ko koliko vredi i da veruje da će Aleksandar Vučić podržati SNS.

-Izbori mogu da se održe do kraja godine, verujem da ćemo imati izbore u decembru ove godine. Govorim o izborima za Narodnu skupštinu, Pokrajinsku skupštinu Vojvodine, Skupštinu Grada Beograda i 70-ak lokalnih samouprava. Oko 100 lokalnih samouprava, gradova i opština, imaće izbore u maju, junu sledeće godine. Ono što je bio zahtev opozicije, evo imaćete u dva intervala izbore, poštujuće političke dogovore i zakone. Ja mogu da kažem da sam zabrinut, jer sam prvi među jednakima u SNS, znam šta nas čeka u narednim mesecima, treba mnogo da se radi. Ja verujem da će predsednik Srbije podržati svoju stranku, mislim d aje to prirodno i logično. Verujem da će u decembru građani moći da kažu jasno i glasno kakvu Srbiju žele. Bojim se da ovi što su tražili izbore da ako izgube izbore da će ponovo imati priču da su pokradeni. Nećete biti pokradeni, imate više partija i lista. Oni imaju mnogo više kontrolora na biračkim kutijama nego što ih ima SNS. Svuda ste brojniji, govorim i o levoj i desnoj opoziciji. Uđite u narod i vidite šta narod ima da kaže. Biće to lepa prilika da proveri svako koliko vredi- rekao je ministar.