MLAĐI SIN JUSE BULIĆA IZABRAN ZA ČLANA OPŠTINSKOG ODBORA SNS NA ČUKARICI: Evo koji su mu planovi

Mlađi sin Jusufa Juse Bulića, Đorđe Bulić, ulazi u političke vode. Predsednik fudbalskog kluba "Železnik" nedavno je izabran za člana opštinskog odbora SNS u beogradskoj opštini Čukarica.

foto: Privatna Arhiva

Biznismen je deo ove partije od njenog osnivanja, a sada ima želju da se ozbiljnije politički angažuje.

foto: Privatna arhiva

- Izuzetno cenim i poštujem stranku u kojoj sam od samog osnivanja, a tek od nedavno sam postao član opštinskog odbora Čukarica. Luka Petrović me je pozvao i on je zaslužan za moj odabir. Uradiću sve što je u mojoj moći da opravdam poziv i poverenje. Tu sam da dam sve od sebe da Srbiju učinimo boljom i da ljudima omogućimo kvalitetniji život - kaže on za Kurir.

foto: Privatna arhiva

Kurir.rs

