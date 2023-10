Zahtevom da EU uvede sankcije Vučiću opozicija želi da skrene pažnju na sebe

Deo opozicije pisao je visokom predstavniku EU za spoljnu politiku i bezbednost Đuzepu Borelju sa zahtevom da uvede sankcije predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, uz niz optužbi na račun srpskog predsednika. Ovaj potez, smatraju analitičari, žalostan je pokušaj da se ocrni državni vrh sopstvene zemlje, ali i skrene pažnja na sebe.

Kao ostavljena devojka

Naime, opozicione stranke, potpisnice Dogovora za pobedu, i stranka SRCE uputili su pismo Borelju u kom su izrazili duboku zabrinutost zbog mogućnosti da Srbiji budu uvedene sankcije zbog sukoba Srba i kosovske policije u selu Banjska. Oni su naveli da predsedniku Vučiću i njegovim najbližim saradnicima treba izreći svaku moguću meru, jer su "oni, uz kosovskog premijera Kurtija, jedini odgovorni za nastalu situaciju".

Politički analitičar Branko Radun za Kurir poručuje da je ovaj potez dela opozicije žalosna priča na više nivoa.

- Pre svega, porazno je da se nekim pismima žalite nekome na svoju državu, predsednika, da pišete nešto protiv svoje države i tražite sankcije. Drugo, to deluje kao da pokušavaju Borelju, odnosno EU, da skrenu pažnju na sebe, da ih ne zaborave, u smislu "eto i mi postojimo, i mi smo tu". Naime, definitivan je utisak da su oni jako nezadovoljni što Evropa nije oštro reagovala prema Srbiji, što nije uvela sankcije političarima na vlasti, i to im odmah znači da Evropa daje podršku vlasti. To je netačno, ne mora da bude samo jedno ili drugo, a oni vide stvari samo crno-belo: ili Brisel ruši ovu vlast i pomaže nama da dođemo na vlast, ili je na strani ove vlasti. To govori da je njihova percepcija sužena i pogrešna, jer politika nije samo crno ili belo. Sve u svemu, ta njihova žalopojka deluje kao ponašanje ostavljene devojke - kazao je Radun.

Razumljiva reakcija

Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković ukazuje za Kurir da nikome ne odgovara neka vrsta ponovnog vraćanja na sankcijske sisteme, pogotovo kada je reč o dosta složenoj situaciji koja se dogodila u Banjskoj.

- Činjenica je da je sve u vezi sa incidentom dosta sporno, ali je režim sistemom kriznog menadžmenta prvo pokušao da smanji štetu, onda i da pokaže da Srbija nema ni direktne ni indirektne veze s tim. Istraga će pokazati kako stoje stvari, ali je loše da se iz te defanzive u kojoj se našao Kurti stvari vraćaju na osudu Srbije. Voleo bih da se zabave našom mukom više nego što se bave skupljanjem nekakvih jeftnih političkih poena, iako razumem ovakvu njihovu reakciju - kazao je Stojiljković.

Ovo su potpisnici Zoran Lutovac - Demokratska stranka

Miroslav Aleksić - Narodni pokret Srbije

Pavle Grbović - Pokret slobodnih građana

Zdravko Ponoš - Srbija centar - SRCE

Dragan Đilas - Stranka slobode i pravde

Nebojša Zelenović - Zajedno

Radomir Lazović - Zeleno-levi front/Ne davimo Beograd

Jedva dočekali Prištinski mediji podržali srpsku opoziciju Prištinski mediji otvoreno su podržali poziv dela srpske opozicije za uvođenje sankcija predsedniku Vučiću. Tako je Gazeta ekspres uz odobravajući naslov dala podršku ovoj inicijativi srpske opozicije. "Opozicija u Srbiji piše Borelju pismo: Aleksandar Vučić i njegovi saveznici, treba preduzeti sve moguće mere", preneo je prištinski medij.

