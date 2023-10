VRŠI METODE ZASTRAŠIVANJA I IZA REŠETAKA? Odustao od svedočenja na suđenju Hašimu Tačiju zato što se "izuzetno uznemirio"!

Zaštićeni svedok optužbe odbio je danas da svedoči na haškom procesu bivšem komandantu OVK Hašimu Tačiju i saoptuženima za zločine na KiM i u Albaniji, 1998-99. Sudski postavljeni zastupnik svedoka rekao je u sudnici da je "svedok izuzetno uznemiren" i da "nije voljan da svedoči".

Sud za zločine boraca OVK ranije je više puta konstatovao da na KiM "vlada atmosfera zastrašivanja svedoka".

Raspravno veće sudije Čarla Smita upozorilo je danas svedoka, čiji je identitet zaštićen šifrom 4577, da može biti kažnjen zbog odbijanja da svedoči.

Delimično usvojivši svedokov zahtev za odlaganje, veće je odlučilo da svedoka ponovo pokuša da sasluša 16. oktobra, uz napomenu da on u međuvremenu može dobiti i "psihijatrijsku pomoć".

Svedok je, međutim, uzvratio da mu je "potrebno mesec dana", zato što je "u nepovoljnom položaju".

- Ako mi ne date mesec dana, možete me poslati u zatvor i to je kraj priče - kazao je svedok na albanskom jeziku.

Na početku današnjeg zasedanja tužiteljka Kler Loson pokušala je da ispituje svedoka 4577. On je, međutim, negirao da je 2004. dao izjavu tužilaštvu. Tužiteljka ga je podsetila da je predočenu izjavu potpisao, a svedok je na to rekao: "To nije istina, neko je nažvrljao moje ime".

Svedok 4577 je pred sudije prvi put bio izveden juče popodne, ali je tada tražio pauzu da bi se konsultovao sa advokatom o proceduri koja mu "nije bila jasna".

Kako advokata tada nije imao, sud mu je postavio zastupnika, čije ime nije objavljeno.

Juče je svedoka kratko pokušao da ispituje tužitelj Džejms Paće, a danas je taj posao preuzela tužiteljka Loson zbog, kako je rekla, "obzira prema dobrobiti svedoka". U nastavku procesa, tužioci su pred veće izveli svog sledećeg svedoka. Svedok 4769 svedoči iza zatvorenih vrata.

Tužilac Metju Holing rekao je, u sažetku njegovog iskaza, da je svedok "bivši član OVK koji ima saznanja o komandnoj strukturi OVK u Albaniji i u operativnoj zoni Paštrik (kod Prizrena), kao i o tome ko je prisustvovao sastancima Glavnog štaba OVK, uključujući i optužene".

Prema sažetku, svedok 4796 daje iskaz i o ubistvu kosovskog Albanca Imera Džafićija u selu Klečka i o zločinima u Prizrenu 1999. i tamošnjim pripadnicima OVK.

O Džafićijevom ubistvu, s proleća 1999, ranije je na suđenju Tačiju svedočio tadašnji član misije OEBS na Kosovu Daglas Jang . Jang je izjavio da mu je, početkom marta 1999, visoki oficir OVK Fatmir Ljimaj rekao da je Džafići, koga je OVK otela, "u nadležnosti Glavnog štaba OVK". Po optužnici, OVK je, 9. marta 1999, otela Imera Džafićija i usmrtila ga 5. aprila u selu Klečka, u opštini Lipljan.

Tači i tadašnji članovi Glavnog štaba OVK Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići optuženi su za ratne zločine nad Albancima, koje je OVK smatrala "kolaborantima", Srbima i Romima, 1998-99 u više od četrdeset pritvora na Kosovu i u Albaniji.

Ljimaj, takođe član GŠ OVK, u optužnici je naveden kao učesnik u udruženom zločinačkom poduhvatu čija su meta bili svi koje je OVK smatrala protivnicima. U 10 tačaka, Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići optuženi su za: progon na političkoj i etničkoj osnovi, zatvaranje, nezakonito hapšenje i pritvaranje, druge nehumane postupke, okrutno postupanje, prisilni nestanak, mučenje (dve tačke) i ubistva (dve tačke).

Ta zlodela počinjena su, po optužnici, u četrdesetak pritvoreničkih centara OVK na Kosovu i u dva pritvora u severnoj Albaniji. Krivična dela iz optužnice kvalifikovana su, u šest tačaka, kao zločini protiv čovečnosti, a u četiri tačke kao ratni zločini. Za te zločine, po optužnici, Tači i saoptuženi snose i individualnu i komandnu odgovornost.

Prema optužnici, Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići bili učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu. Cilj tog zločinačkog poduhvata bilo je preuzimanje kontrole nad celim Kosovom nasiljem nad svima koje je OVK smatrala protivnicima - Srbima, Romima i Albancima proglašenim za "izdajnike", "špijune" i "kolaborante" sa srpskim vlastima.

Kao saučesnici u zločinačkom udruženju, u optužnici su navedeni i oficiri OVK: Azem Sulja, Ljah Brahimaj, Fatmir Ljimaj, Sujelman Seljimi, Rustem Mustafa, Šukri Buja, Ljatif Gaši i Sabit Geci.

Optuženi su, u vreme obuhvaćeno optužnicom, bili članovi Glavnog štaba OVK: Tači kao politički komesar, kasnije i zapovednik, Veselji kao šef obaveštajne službe, Seljimi kao glavni operativac, a Krasnići kao zamenik komandanta i portarol.

U privremenoj vladi Kosova, proglašenoj u martu 1999, Tači je bio premijer, Veselji ministar za obaveštajne poslove, Seljimi ministar unutrašnjih poslova, a Krasnići portarol.

Svi optuženi, koji su uhapšeni na KiM 4. i 5. novembra 2020, u prvom pojavljivanju pred sudom, od 9. do 11. novembra te godine, izjavili su da nisu krivi za zločine iz optužnice.

Tači i saoptuženi su od hapšenja u sudskom pritvoru u Sheveningenu, a sud je više puta odbio njihov zahtev da budu privremeno oslobođeni.

