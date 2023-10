PRIŠTINA SE NEĆE ZAUSTAVITI DOK NE DOĐE DO POTPUNOG ETNIČKOG ČIŠĆENJA! Mitić: Ne očekujem ozbiljnu reakciju međunarodne zajednice!

Naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu Aleksandar Mitić izjavio je da hapšenje Srba od strane tzv. Kosovske policije na osnovu slika, ali i komentara koje postavljaju na društvenim mrežama, predstavlja grubo kršenje ljudskih prava i da je reč o podizanju "lova na Srbe" na još viši nivo, sa ciljem etničkog čišćenja severa KiM.

Ističe da bi Srbe u toj situaciji trebalo da zaštiti Euleks, ali da je ta Misija, kako kaže, "digla ruke od svog mandata".

- O tome bi trebalo da posebno brine Euleks, jer ta misija ima mandat da kontroliše takve procedure koje se tiču vladavine prava, međutim očigledno je da su oni digli ruke od svog mandata da ga ne ispunjavaju i da su prepustili Prištini da potpuno arbitrarno sprovodi jedan ovakav teror koji ne samo da vodi ka pritisku, već i ka dodatnom etničkom čišćenju Srba sa Kosova i Metohije - rekao je Mitić.

On ocenjuje da je "lov na Srbe preko društvenih mreža" još jedan u nizu zabrinjavajućih poteza Prištine i da će se sa tim trendom nastaviti ukoliko ne dođe do jače političke reakcije od strane zemalja Kvinte.

- To je još jedan zabrinjavajući potez i trend i uveren sam da će se to nastaviti ukoliko ne bude neke oštre reakcije, od Euleksa to ne može više da se očekuje, ali ukoliko ne bude nekog političkog pritiska na Prištinu od strane njenih sponzora iz zemlja Kvinte. Ako ne bude toga ne verujem da tako nešto može da se prekine - istakao je on.

Međutim, ukoliko se pogleda šira slika, poslednjih godinu i po dana, kosovski premijer Aljbin Kurti, primećuje Milić, uporno radi na eskalaciji, nasilnom zauzimanju severa, gušenju svakog otpora Srba i prekidanju veza srpskog naroda na Kosovu sa Srbijom, i to uz saglasnost, a nekada i ohrabrenje država članica Kvinte.

Prema njegovim rečima ponašanje aktera sa Zapada je identično i pre, i posle sukoba u Banjskoj, te se ne može očekivati da sada odreaguju drugačije i stanu na stranu srpskog naroda.

- Sada se svi pozivaju na Banjsku ali ako se uzme u obzir sve ono što se ranije dešavalo, ponašanje Kvinte i zapadnih aktera je identično i pre i posle, dakle ne vidimo da su se trudili i pre događaja u Banjskoj da na bilo koji način ospore namere i akcije Kurtija, tako da ne očekujem da će se to dogoditi i sada. U poslednjih nekoliko dana smatraju da imaju više manevarskog prostora i da im je komotnije da Kurtiju daju odrešene ruke, nego što je to bilo pre ovih događaja. Suštinski je to davanje zelenog svetla Kurtiju i Prištini identično i pre Banjske. Ne očekujem ozbiljniju reakciju sada, iznenadio bih se ukoliko bi do nje došlo - zaključio je Mitić.

