RADOVI SE NE ZAUSTAVLJAJU: Ministar Vesić: Sledeće godine još nekoliko velikih gradova biće priključujeno na auto-puteve!

Svake godine sve više gradova priključujemo na auto-puteve jer izgradnja svakog puta i pruge znači dolazak investitora i nova radna mesta, a samim tim i viši životni standard, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i najavio da će do kraja sledeće godine još nekoliko velikih gradova biti priključeno na autoput.

Ministar je rekao da će do kraja ove godine biti završeno još deset kilometara Moravskog koridora, do Koševa, čime će Kruševac biti priključen na autoput, i da očekuje da će Valjevo biti priključeno na autoput "Miloš Veliki" kada se završi brza saobraćajnica.

Vesić je, gostujući na RTS-u, najavio da će do kraja 2024. godine biti završen Dunavski koridor do obilaznice oko Požarevca, u punom profilu, čime će i taj grad biti priključen na autoput.

Osim toga, naveo je da će i Kraljevo biti priključeno na auto-put jer će do kraja naredne godine biti završena deonica od Preljine do Adrana kod Kraljeva, te dodao da će na mrežu auto-puteva biti priključena i Loznica jer će biti završena brza saobraćajnica od Šapca do Loznice, dužine 54,5 kilometara.

Ministar se osvrnuo i na predstojeću posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini i kao najvažnije istakao to što će tokom te posete biti potpisan sporazum o slobodnoj trgovini između dve zemlje.

- To je velika stvar i velika pobeda kako predsednika tako i naše zemlje jer će nam to doneti nove investicije i omogućiti dalji privredni rast - rekao je Vesić.

Naveo je da će tokom te posete biti potpisani i sporazumi koji se odnose na dve saobraćajnice - autoput Beograd-Zrenjanin-Novi Sad dužine oko 105 kilometara i "Osmeh Vojvodine", saobraćajnica koja počinje od Bačkog Brega i ide preko Sombora, Kule, Vrbasa, Srbobrana, Novog i Starog Bečeja, Kikinde i Srpske Crnje i čija je dužina preko 190 kilometara.

- U budućnosti ćemo raditi brzu saobraćajnicu između Novog Bečeja i Zrenjanina, tako da ćemo na taj način, zajedno sa Fruškogorskim koridorom koji će biti završen do 2026. godine, Vojvodinu potpuno premrežiti mrežom autoputeva i brzih saobraćajnica, što je posebno važno za Banat, koji je bio zapostavljen - rekao je Vesić.

Govoreći o prijavama građana koji žive u nelegalnim objektima za legalni priključak na komunalnu infrastrukturu, Vesić je podsetio da rok za to ističe danas, 15. oktobra, ali da će se raditi i 16. oktobra jer je danas nedelja, a po našem zakonu rok, kada se završi u nedelju koja je neradna, može da se produži za jedan dan.

Naveo je da je, zaključno sa četvrtkom, bilo oko 30.000 prijava na teritoriji cele Srbije od čega najviše u Beogradu.

- Tri četvrtine svih zahteva su u Beogradu što je i očekivano s obzirom na to da tu ima najviše nelegalnih objekata. Od tih oko 30.000 prijava, oko 22.000 je u Beogradu i ja mislim da će se taj trend nastaviti - rekao je Vesić.

Na pitanje šta će biti sa građanima koji su odbijeni jer u okolini njihovih domova nema odgovarajuće infrastrukture, Vesić je rekao da je većina građana dobila pozitivno rešenje od opštine, a da su neki odbijeni od samih komunalnih preduzeća jer ta preduzeća nemaju tehničke mogućnosti da izvrše priključenje, ali da to ne znači da, kada se stvore tehničke mogućnosti, oni neće moći da budu priključeni.

- Sada su dobili pravo da budu priključeni i to pravo mogu da ostvare zavisno do toga kada nadležno preduzeće može da izvrši priključak. Mi ćemo, kao ministarstvo, razgovarati sa predstavnicima komunalnih preduzeća da učine dodatne napore kao bi obezbedili mogućnost da se što više ljudi priključi - dodao je Vesić.

Ministar se osvrnuo i na radove na mostovima u našoj zemlji i rekao da će izgradnja novog mosta preko Zapadne Morave na putu Mrčajevci - Mršinci biti završena u decembru ove godine, što je četiri meseca pre roka.

Naveo je da je stari most bio u lošem stanju i da se Grad Čačak još u novembru prošle godine obratio resornom ministarstvu i tražio pomoć za rekonstrukciju mosta, te da je ministarstvo odobrilo oko 500 miliona dinara Čačku za te radove.

- U međuvremenu su se u junu desile velike poplave usled kojih je Zapadna Morava odnela most, tako da smo morali da uradimo novi projekat i dali smo dodatni novac da se uradi most - rekao je Vesić i dodao da će u decembru biti završen i most kod Adrana, koji je takođe odnet u poplavama.

- Polako popravljamo štetu koja je naneta na infrastrukturi, za šta je nadležna Republika. Važno je da uradimo što više takvih mostova - rekao je Vesić i dodao da se radi most kod sela Vojska u Svilajncu, te da će se raditi i mostovi kod Bačke Palanke i Ćuprije.

