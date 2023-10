POTVRDA ČELIČNOG PRIJATELJSTVA: Maja Stefanović, ambasadorka Srbije u Pekingu: U Kini se pridaje veliki značaj poseti Vučića

Poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića se u Kini pridaje veliki značaj, te se delegacija u čijem sastavu je najviše državno rukovodstvo Srbije dočekuje, kako smo uvek i navikli u Pekingu - uz najsrdačnije gostoprimstvo i velika očekivanja. To se odnosi na dalje produbljivanje sveobuhvatnog strateškog partnerstva Republike Srbije i NR Kine i "čeličnog prijateljstva", kako se karakterišu odnosi dve zemlje i naših naroda. Ovim rečima ambasadorka Srbije u Narodnoj Republici Kini Maja Stefanović opisuje atmosferu u kojoj se dočekuje naše najviše rukovodstvo. Kao važnu stavku u geopolitičkom smislu, ambasadorka ističe principijelnu podršku Kine po pitanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije.

- Visoko cenimo principijelnu podršku Kine kad je reč o pitanju Kosova i Metohije, i istovremeno pružamo punu podršku Srbije principu "jedne Kine", kad je reč o Tajvanu, odnosno "jedna zemlja - dva sistema", kad je reč o SAR Hongkong i Makao. Uzajamna podrška je neupitna i odoleva promenama na međunarodnom planu, tradicionalnim, ali i novim izazovima s kojima se suočavamo. Ta podrška će biti nastavljena u istom duhu - istakla je ambasadorka Maja Stefanović.

Delegacija iz Srbije koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić stigla je u Kinu na samit "Pojas i put", gde će biti potpisana serija važnih ugovora. U kakvoj atmosferi se dočekuje naše državno rukovodstvo?

- Delegacija Srbije s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem na čelu boraviće u Pekingu povodom učešća na Trećem forumu o međunarodnoj saradnji u okviru "Pojasa i puta", kad se obeležava i značajan jubilej, 10 godina od pokretanja ove inicijative kineskog predsednika Si Đinpinga. Od, na početku, inicijative isključivo ekonomskog karaktera, "Pojas i put" je izrastao u globalnu inicijativu, koja obuhvata gotovo sve oblasti saradnje. Reč je o vizionarskoj, inkluzivnoj ideji predsednika Si Đinpinga, koju Srbija podržava i u kojoj aktivno učestvuje od njenog uspostavljanja 2013. godine, a koja je usmerena na projekte jačanja globalne povezanosti. Poseti predsednika Srbije Kini se u Kini pridaje veliki značaj, te se delegacija u čijem sastavu je najviše državno rukovodstvo Srbije dočekuje, kako smo uvek i navikli u Pekingu, uz najsrdačnije gostoprimstvo i velika očekivanja u smislu daljeg produbljivanja sveobuhvatnog strateškog partnerstva Republike Srbije i NR Kine i "čeličnog prijateljstva", kako se karakterišu odnosi dve zemlje i naših naroda.

Srbija je važan partner u inicijativi "Pojas i put". Koje benefite vidite od toga za našu zemlju?

- Poseta će biti prilika da se u razgovoru predsednika dve države, koji su tokom prethodne decenije ostvarili izuzetan lični prijateljski odnos, rezimiraju dosadašnji rezultati i utvrde dalji pravci razvoja saradnje dve zemlje. U tom smislu, tokom posete planirano je i potpisivanje značajnog broja sporazuma i dokumenata o saradnji. Učešće predsednika Vučića i delegacije Srbije biće značajna prilika i za kontakte s liderima iz drugih zemalja. Odnosi Srbije i Kine su u poslednjih 10 godina dostigli najviši nivo u svojoj dosadašnjoj istoriji, što je postignuto kroz kanale bilateralne saradnje, kao i učešćem Srbije u inicijativi "Pojas i put".

Kina je poslednjih godina drugi trgovinski partner Srbije. A u poslednjoj deceniji kineske investicije u Srbiji su porasle višestruko. Kakav dalji ekonomski trend predviđate?

- U poslednjih deset godina, od 2013, izvoz Srbije u Kinu je porastao 182 puta, a Kina je od početka ove godine prva na listi najvećih investitora u Srbiji. Brojni, prvenstveno kapitalni infrastrukturni projekti u Srbiji, koji doprinose boljoj povezanosti Srbije, mogu se smatrati rezultatom proaktivnog učešća naše zemlje u ovoj inicijativi. Projekat modernizacije železnice Beograd-Budimpešta, koji je inicijalno projekat u okviru mehanizma saradnje Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope, takođe, deo je šire inicijative "Pojas i put", budući da predstavlja značajnu sponu koja će povezivati Pomorski put svile, preko Grčke, Severne Makedonije, Srbije i Mađarske, odnosno Kinesko-evropske pomorsko-kopnene ekspresne rute sa Severnom Evropom. Deonice auto-puta na liniji Koridora 10 i Koridora 11, odnosno auto-put "Miloš Veliki" od velikog su značaja i za bržu integraciju Srbije u modernu evropsku transportnu mrežu. U skladu s prioritetima Vlade Srbije, otvaraju se i velike mogućnosti za učešće Srbije u projektima Digitalnog puta svile, kao i zajedničkim projektima u oblasti IT, veštačke inteligencije i dr. Srbija je postala vidljivija na mapi kineskih, kao i svetskih investitora, te se pored privatizacije Železare Smederevo od strane kineske kompanije HEBIS i investicije kompanije Ciđin u RTB Bor, u narednom periodu očekuje dolazak novih kineskih investicija. Kineske kompanije su uključene i u projekte revitalizacije i izgradnje bloka 3 TE Kostolac, a planirana je i izgradnja industrijskog parka, kao i projekti većeg korišćenja lučkih i logističkih potencijala Republike Srbije.

Živite u Kini, predstavljate našu zemlju, koji srpski proizvodi se najviše mogu videti na kineskom tržištu?

- Očekujemo da će potpisivanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između dve zemlje, na čijem usaglašavanju su radili eksperti, doprineti daljem povećanju obima robne razmene između dve zemlje i uticati na smanjenje našeg deficita u robnoj razmeni s Kinom, sa čime se suočavaju i druge zemlje. Postoje velike mogućnosti za izvoz naših proizvoda u Kinu, prvenstveno kad je reč o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, mesu, vinu i dr., i s kineskom stranom se intenzivno radi na odobravanju sertifikata za izvoz. Do sada, potpisani su protokoli kojima se omogućava izvoz junećeg i jagnjećeg mesa, mleka i mlečnih proizvoda, smrznutog bobičastog voća, hrane za kućne ljubimce, meda i dr.

Da li je Kina postala primamljivija destinacija za Srbe otkad je stupio na snagu bezvizni režim i otkad se međusobno priznaju vozačke dozvole, a naravno, i otkad postoje direktne avio-linije?

- Daljem intenziviranju društvene razmene između dve zemlje svakako je doprinelo zaključivanje Sporazuma o ukidanju viznog režima na period do 30 dana od januara 2017, a od prošle godine i uspostavljanje direktnih avio-letova na relaciji Beograd-Tjenđin "Er Srbije" i Beograd-Peking "Hajnan erlajnsa". Ukidanjem antikovid mera u Kini od januara ove godine, očekujemo dalje intenziviranje ukupne razmene, a posebno turističke saradnje i povećan broj turista u oba smera. Nadamo se da ćemo uskoro uspeti da premašimo rekord postignut 2019, kad su kineski turisti bili na drugom mestu po brojnosti poseta Srbiji.

U zvaničnoj poseti Pekingu je krajem septembra bio ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, učestvovao je na Globalnom forumu održivog transporta, potpisao je sporazum o međusobnom priznavanju ovlašćenja pomoraca dve zemlje. Kako je ta poseta protekla, da li su kineske kolege otvorene za unapređenje saradnje u pojedinačnim resorima?

- Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić nedavno je boravio u veoma uspešnoj poseti Pekingu, gde je, pored učešća na Globalnom forumu o održivom transportu, imao i niz značajnih susreta s kineskim zvaničnicima, među kojima posebno izdvajamo susret s ministrom transporta Kine Li Sjaopengom. Tokom posete izražena je obostrana spremnost i razmenjena su mišljenja za dalje intenziviranje saradnje između dve zemlje u oblastima koje su u nadležnosti Ministarstva građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja, a koje su od posebnog značaja za dalji razvoj Srbije. Tim povodom, ministar Vesić imao je i razgovore s kineskim kompanijama. Poseta je bila i izvanredna prilika za susrete s ministrima iz drugih zemalja koji su učestvovali na forumu u Pekingu.

Razmena iskustva i znanja

Stručna praksa mladih srpskih građevinaca u Kini

Lepa novina koja može da znači srpskim studentima, a koja je dogovorena prilikom posete ministra Vesića, jeste da kineske kompanije koje rade u Srbiji obezbede za naše studente, preko Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastukture, mogućnost da provode stručnu praksu na projektima koji se rade u Kini. To su projekti izgradnje brzih pruga, brana, auto-puteva. Da li ovo vidite kao konstruktivan korak i da li bi to našim studentima pomoglo da nauče i postanu bolji stručnjaci?

- Reč je o izvanrednoj ideji. Dogovor između dva resorna ministarstva da srpski studenti provode stručnu praksu u Kinu biće od velikog značaja, jer će studenti iz Srbije imati priliku da se upoznaju s radom na projektima renomiranih kompanija u oblasti građevinarstva i infrastrukture u svetu i da to iskustvo primene po povratku u Srbiju. To je, takođe, formiranje izvanredne osnove za buduću saradnju na zajedničkim projektima. To će svakako pomoći našim studentima da se profilišu kao izvanredni stručnjaci, imajući u vidu kapitalne i neke od najsofisticiranijih projekata u svetu, na kojima će imati mogućnost da budu angažovani i da to znanje primene u Srbiji. Naveden je samo delić saradnje između Srbije i Kine, koja je intenzivna i obuhvata sve oblasti saradnje, ne mogu svi biti spomenuti tokom jednog razgovora. Saradnja u oblasti kulture, čijem intenziviranju značajno doprinosi rad Kulturnog centra Srbije "Ivo Andrić" u Pekingu, koji od prošle godine radi u punom kapacitetu, kao i najavljeno otvaranje Kineskog kulturnog centra u Beogradu, predstavlja značajnu sponu između naših država. Uz naučnu, tehničku, kao i saradnju u oblasti inovacija, veoma je značajna i prosvetna saradnja, posebno lektorati srpskog i kineskog jezika u Kini i Srbiji, kao jezgra za bolje međusobno razumevanje.

foto: Ministarstvo građevinarstva,

Da li u izuzetno delikatnom geopolitičkom trenutku Srbija može da se i u budućnosti osloni na podršku Narodne Republike Kine u poštovanju teritorijalnog integriteta i međunarodnog prava?

- Suštinska baza za dalje jačanje odnosa između Srbije i Kine je međusobno razumevanje, uvažavanje i uzajamna podrška u pitanjima od suštinskog nacionalnog interesa za dve zemlje, bazirana na poštovanju međunarodnog prava i principima sadržanim u Povelji UN. Visoko cenimo principijelnu podršku Kine po pitanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, to jest kad je reč o pitanju Kosova i Metohije, i istovremeno pružamo punu podršku Srbije principu "jedne Kine", kad je reč o Tajvanu, odnosno "jedna zemlja - dva sistema", kad je reč o SAR Hongkong i Makao. Uzajamna podrška je neupitna i odoleva promenama na međunarodnom planu, kao i tradicionalnim, ali i novim izazovima s kojima se suočavamo i biće nastavljena u istom duhu.

Mentalitet srpskog i kineskog naroda je veoma različit. Da li možete da nam malo više to približite, ističući nekoliko najvažnijih razlika i najvažnijih sličnosti dva naroda?

- Uprkos geografskoj udaljenosti, mišljenja sam da narode Kine i Srbije veže više sličnosti nego međusobnih razlika. Pre svega, reč je o slobodarskim i ponosnim narodima, posvećenim miru, koji cene i neguju tradicionalne porodične vrednosti. Pojedine kulturološke razlike, nastale iz različitih društvenih i istorijskih okolnosti, predstavljaju samo dodatnu sponu, jer nas interesovanje za bolje upoznavanje dodatno približava.