"TRETIRAJU IH UŽASNO, SAMO JOŠ U KAVEZ DA IH STAVE" Vuković: Reč je, naravno o LICEMERJU! Ovo je sve gorka šala za Srbe na Kosmetu

Juče je u Tirani održan Samit Berlinskog procesa, kojem je prisustvovala premijerka Srbije Ana Brnabić. Prema njenim rečima pitanje Zajednice srpskih opština je jasno komunicirano pred Aljbinom Kurtijem, i svi evropski zvaničnici podržali su osnivanje ZSO.

Kurti je u Tirani zatražio da EU da uvede sankcije Srbiji. On je takođe izjavio da je juče tražio od premijerke Brnabić da potpiše Osnovni sporazum i Aneks iz Ohrida. I sve se to traži od Beograda bez ikakvih ipunjenih drugih uslova među kojima je i Zajednica srpskih opština..

Politikolog dr Vanja Glišin i predsednik Društva lobista Srbije Nenad Vuković, komentarisali su Kurtijeve poruke Srbima koji već jako dugo trpe teror albanske "politike" na KiM.

Vuković nerado bira teške reči, ali kako kaže, teško je gledati politiku aparthejda koju Srbi doživljavaju na KiM.

- Srbi su na svojim vekovnim ognjištima i to jeste tako bez obzira kako to izlizano zvučalo. Njih tretiraju tako loše, samo fale kavez da im stave. Način na koji ih tretiraju je više nego neprihvatljiv i narušava ionako težak život tih ljudi. Ima li tu kraja? Da li je jedino pravo rešenje da Srbi tamo nisu poželjni? To što se Aljbin Kurti ponekad obrati na srpskom jeziku, to je jedan od sto neispunjenih uslova i to je gorka šala za Srbe i njihov život na KiM - rekao je Vuković.

Prokomentarisao je i samit Berlinskog procesa na kojem je Aljbin Kurti istakao da Srbiji treba uvesti sankcije:

- Samo im fali porodična fotografija sa Aljbinom Kurtijem kao detetom. U pitanju je, naravno licemerje. Šolc je podigao ozbiljnost ovog sastanka, iako nije propustio da prokomentariše događaj u Banjskoj. Desila se pukotina kada je Ursula fon der Lajen osudila napad na Izrael, što naravno celo čovečanstvo osuđuje, ali ono što je delovalo kao pukotina je odnos prema Izraelu, za razliku od odnosa prema Srbiji ili pogotovo prema Rusiji. I da EU parlament nema prava,... Znači jedno licemerje, ali mi je pre svega stalo do Srbije. Izrael i tamošnja situacija je problem više za EU, a ima i taj vremenski okvir da se istovremeno pritiska i gas i kočnica i to da će biti nagrađeni oni koji sarađuju... E sad, pitanje je da li će i koliko će se insistirati na sankcijama - zaključio je Vuković.

