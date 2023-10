DANAS REZOLUCIJA O DIJALOGU BEOGRADA I PRIŠTINE! Fon Kramon: Nije bilo razgovora o sankcijama!

Evropski parlament izjasniće se danas o rezoluciji o dijalogu Beograda i Prištine, sa akcentom na sukob u Banjskoj koji se dogodio 24. septembra.

Kako je navela izvestilac za KiM u EP Viola fon Kramon u opticaju je bilo pet različitih dokumenata.

- Imali smo konstruktivno raspoloženje, pet grupa je izašlo sa rezolucijama i zajedno smo pregovarali oko zajedničkog teksta rezolucije. Na kraju smo došli do snažnog teksta - kazala je Fon Kramon.

Fon Kramon je dodala i da nije razgovarano o sankcijama Srbiji, ali da je zatražena nezavisna istraga uz podršku međunarodne zajednice.

- Imamo jasan pokazatelj da šef paravojne grupe na severu Kosova ima veze sa pojedincima i sa predsednikom Srbije, a da li iza toga stoje Vlada Srbije i druge državne institucije, još uvek nije jasno. Upravo zbog toga je zatražena nezavisna istraga, uz podršku međunarodne zajednice, ali koja će, kako su tražili evropski predstavnici, dati preliminarne rezultate do kraja godine. Nismo razgovarali o sankcijama Srbiji. U tekst smo uključili sankcije pojedincima, kao što je to slučaj sa Radoičićem i to moramo učiniti - kazala je Fon Kramon.

Fon Kramon je dodala da bi mere mogle biti uvedene kada se bude primetilo da ne postoji politička volja da se podrži istraga od strane Srbije.

Kurir.rs/Kosovo Online/Reporteri