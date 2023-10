ANALITIČARI: Kurtijeva vojska mogla bi lako da zapali ceo region!

Intenzivno naoružavanje Kosovskih bezbednosnih snaga (KBS), najava skorog pretvaranja KBS u kosovsku vojsku i zahtev zvaničnika iz Prištine da misija NATO pitanje čuvanja bezbednosti potpuno poveri KBS izuzetno su opasni, pre svega po kosovske Srbe i Srbiju, ali i po čitav region, ocena je analitičara.

Oni slikovito ukazuju da je u pitanju "eksploziv koji bilo kakva sitnica momentalno može da aktivira".

Da Kosovske bezbednosne snage i zapadne zemlje koje su ih priznale tretiraju kao vojsku, govori činjenica da one uredno dobijaju pozive da u okviru američke vojske učestvuju u inostranim misijama, a redovno održavaju zajedničke vojne vežbe. Sve ovo je izuzetno opasno, pogotovo u svetlu najnovijih događaja u svetu, ali i postojećih tenzija na relaciji Beograd-Priština, ukazuju bezbednosni stručnjaci za Kurir.

foto: Profimedia

Mali manevarski prostor

- Ubrzano naoružavanje KBS uvek je opasno, pre svega za Srbe na Kosmetu, a onda direktno i za Srbiju i ono što se zove srpsko u celini. To je uvek potencijalna opasnost koja se može aktivirati onoga trenutka kada strani nalogodavci dobiju, odnosno izdaju izvršnu naredbu da se krene u neki pogrom ili etničko čišćenje Srba sa KiM. Ako bismo slikovito poredili, to je kao kanta benzina ili neki eksploziv koji su uvek tu pripremljeni, samo je potrebna neka inicijalna kapisla da to zapali - kaže za Kurir stručnjak za bezbednost, prof. Ilija Kajtez.

On napominje da je sve u rukama svetskih moćnika i svetskih obaveštajnih službi da stvar ne "eksplodira".

foto: Kurir tv

- Stvari su opasne jer je ta takozvana politika kosovskog premijera Aljbina Kurtija potpuno iracionalna, on želi da bude lider svih Albanaca, a svojim potezima nama smanjuje već mali manevarski prostor za konstruktivan dijalog jer imamo posla s čovekom s kojim se ne može racionalno razgovarati. Mi moramo maksimalno da osluškujemo situaciju i pokušamo da budemo izuzetno hladni i spremni za ne daj bože neku akciju i preduzimamo sve moguće diplomatske mere da bismo pokušali da očuvamo mir koji u celom svetu vrlo narušen - zaključio je Kajtez.

Savetnici iz Alijanse

Vojni analitičar Aleksandar Radić podseća da je donošenjem novih kosovskih zakona definisana uloga KBS - zaštita teritorijalnog integriteta i suvereniteta Kosova, čime oni za njih jesu vojska.

foto: Zorana Jevtić

- Kada je u pitanju naoružavanje, to je u najvećoj meri povezano s vrlo snažnim ulaskom Turske u pitanje Balkana. Savetnici iz NATO koji priznaju Kosovo i podržavaju obuke i isporuke naoružanja rade to u okviru sredstava koja su bila potrebna po starim propisima, ali je Turska promenila pravila igre i isporučuje im sredstva vatrene podrške - minobacače, protivoklopne vođene raketne sisteme, veći broj oklopnih vozila a stigle su im i bespilotne letelice "bajraktar", dok je najavljeno još sredstava raketne podrške. Taj porast moći KSB povezan je s Turskom, a pre svega je naše pitanje - kazao je Radić za Kurir.

Darko Obradović Srbija mora da pojača partnerstvo s NATO Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu ocenjuje za Kurir da je naoružavanje KBS opasno. - Naoružavanje KBS pre svega predstavlja eskalacioni potez. Dokle god je NATO prisutan, to sa sobom nosi relativno nizak rizik od konflikta visokog intenziteta. Međutim, to je veoma opasna poruka kosovskim Srbima. Jedini način da Srbija to spreči jeste intenziviranje strateškog partnerstva s NATO, usled čega bi Srbija imala uticaj na članice Alijanse da ne naoružavaju KBS - istakao je Obradović.

I. Žigić/