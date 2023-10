ĐILASOV DIKTAT! LIDER SSP PREUZIMA DIRIGENTSKU PALICU UCENOM OPOZICIJE: Ko neće sa mnom, neće ga ni biti na Šolakovim medijima

Uprkos turbulencijama, neslaganjima i svađama unutar opozicije, lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas uspeo je u svojoj nameri da preuzme dirigentsku palicu i pred izbore slaže kockice baš onako kako je od početka zamislio. Đilasov diktat u formiranju opozicionih kolona protiče bez ikakvog otpora saboraca, iako imaju razloga da budu nezadovoljni, i tu se krije smisao postojanja interesno-poslovne i političke sprege između ovog stranačkog lidera i vlasnika Junajted grupe Dragana Šolaka.

Jer, bez Šolakove medijske mašinerije jalov bi bio svaki pokušaj Đilasa da se nametne za političkog vođu takozvane proevropske opozicije. Ovako, Đilas je dobio ulogu vrhunskog cenzora od koga isključivo zavisi medijska vidljivost svakog od aktera ovog opozicionog bloka, samim tim od njega zavisi i politička snaga njih ponaosob, ali i organizacija koje vode. Takva postavka stvari, s moćnom zaleđinom u vidu uticaja na kreiranje medijskog sadržaja Šolakovih medija, učinili su od dela opozicije maltene ucenjenu grupaciju koja ne sme da se suprotstavi Đilasu, jer dobro zna da će biti kažnjena svojevrsnim embargom na pojavljivanje na N1, Novoj, u Danasu i drugim medijskim adresama pod kapom Junajted grupe. Dakle, kada se stvar očisti od opozicionih floskula o radu u interesu građana, na površinu izbija goli interes Đilasa da skloni sve one koji mu stoje na putu.

Poslednji primer slikovito pokazuje kako mu to polazi za rukom. Naime, čim je poželeo da progura jednu listu, sastavljenu od organizacija koje stoje iza protesta "Srbija protiv nasilja", Đilas dobija podršku Šolakovog mehanizma za uklanjanje konkurencije. Ovoga puta za te svrhe odlično mu je poslužila nevladina organizacija Crta, koja je deo pomenutog mehanizma, uz podrazumevanu podršku medija Junajted grupe. Bila je to sinhronizovana kampanja koja je morala da pokaže ispravnost Đilasove misije da na izborima predvodi ovu opozicionu kolonu. Crta je baš u pravom tajmingu za Đilasa izašla sa svojim istraživanjem koje je pokazalo da bi organizatori protesta u jednoj koloni na decembarskim izborima navodno dobili 51 odsto glasova. U suprotnom bi, tvrdi Crta, ta podrška pala na oko 35 odsto. Jasno je iz ovoga kako Đilas, po ko zna koji put, uspeva da, zahvaljujući magiji krupnog kapitala, svoj interes pretvori u zajednički i amortizuje svaku političku pretnju.

Sa izbornim listama možda nije išlo glatko, ali se ponovo pokazala snaga uhodanog mehanizma za uništavanje konkurencije. Ovo Šolakovo glavno oružje u bitkama na području biznisa i u obračunima sa svima onima koji mu se nađu na putu pokazalo se kao veoma efikasno i na terenu politike. U takvim situacijama medijska batina je u rukama Đilasa. To se pokazalo i u aktuelnim opozicionim prestrojavanjima. Iako se u razgovorima u vezi s brojem izbornih lista pominju politički inžinjering i istraživanja javnog mnjenja, grupacija koja levitira oko SSP zapravo je primorana da prati Đilasov medijski inžinjering koji je pažljivo naštimovan da prati interesno-poslovnu agendu dvojca Đilas-Šolak. Ponovo je na delu oprobana metoda kojom se, preko mreže povezanih političara, instrumentalizovanih medija, nevladinih organizacija i drugih aktera, uklanja svaka vrsta konkurencije i prepreke za ostvarivanje ciljeva koje postavljaju politički lider Đilas i njegov poslovni partner Šolak.

Sociolog Vladimir Vuletić ocenjuje da je Đilasa u prve redove opozicije postavila njegova finansijska snaga iz koje prirodno proističe i medijska moć:

- Đilas se poslednjih meseci sklonio iz javnosti, pretpostavljam da je razlog bio da izbegne da bude glavna meta. Oduvek je bilo jasno da je on centralna figura, ako ni zbog čega drugog, onda zato što je finansijski najjači. To ko će biti na čelu kolone između ostalog ili pre svega zavisi od toga ko je zapravo finansijski najjači. Naravno, to povlači za sobom i medijsku moć i uticaj. Onaj ko ima najviše novca ima i najviše uticaja na medije, a ima i najviše moći da reguliše neke procese u politici. Uvek je glavno takmičenje u tome ko može da obezbedi najviše podrške, ali uvek se vrti oko para, a onda mediji najviše pomognu da se određena osoba uzdigne ili ocrni.

