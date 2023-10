"SVE OVO GOVORI O OZBILJNOM BEZNAĐU EU" Miletić: Šokantno! Rezolucija nema OSNOVNO Vukadinović: Nemamo mi prijatelje na Zapadu!

Evropski parlament usvojio je juče Rezoluciju o dijalogu Beograda i Prištine i o situaciji u severnim opštinama na Kosovu i Metohiji. U neobavezujućoj rezoluciji traži se od Evropske komisije i Evropskog saveta da preduzmu mere protiv Srbije ukoliko se utvrdi da je bila direktno umešana u incident u Banjskoj. Dakle, puna istraga o napadu u Banjskoj, mere za Srbiju ukoliko se dokaže da je država bila umešana i povratak Beograda i Prištine dijalogu – to su samo neki od elemenata Rezolucije koju je usvojio Evropski parlament.

A šta zaista znači ova Rezolucija za Srbiju, ima li EU kapacitet za nastavak dijaloga i hoće li SAD uzeti aktivniju ulog šta velika petorka donosi sutra u Beograd, a šta u Prištinu, kako su se stari saveznici našli u novom frontu protiv Srbije, da li je bliska saradnja naše zemlje sa Kinom kao zalog podrške po pitanju KiM, šta će Srbiji doneti afrička turneja predsednika Vučića, ali i kako su UN izgubile svoju ulogu i značaj?

O ovim pitanjima u nastavku programa razgovarali su direktor Centra za proučavanje globalizacije prof.dr Dejan Miletić i politički analitičar Djordje Vukadinović.

Miletić je, uz komentar da će trebati mnogo vremena da se sva ova pitanja obrade, dao mišljenje o oštrijem tonu prema Srbiji koji se može primetiti u poslednje vreme, uz isticanje najave Violete fon Kramon "da su moguće restriktivne mere prema rukovodstvu Srbije".

- Neformalno posmatrano, nevezano za administraciju, je opadanje Evropske unije i činjenici da nije u stanju da sagleda svoje greške nego ide po inerciji devedesetih i upada u rupu, a mi smo čuvari povelje i posvećeni miru i stabilnosti... Sve to govori o jednom beznađu EU! A formalno, Rezolucija nema nikakvu težinu. Ona nema pravno dejstvo! Ali pogle dajte, to je šokantno! Ljudi iz Evrope ne sagledavaju činjenice! Bombardovani su infomacijama da su Srbi loši momci i neverovatno je šta može nbiti rezultat EU da bude, ali nema te lepe budućnosti sa njima... To je beznađe nema nikakve veze sa stvaronšću, niti oni imaju išta sa KiM! - rekao je Miletić.

Upitan o tome šta bi onda značile "restriktivne mere" Vukadinović se vraća na Miletićevu izjavu, ističući da se sa njim slaže u formalnom i neformalnom objašnjenu:

- Ne kažem to da bih umanjio značaj ove rezolucije, ali bih naglasio da je njena težina propagnadna, medijska, psihološka i simbolička! Političkih posledica nema, pre je Makron zapretio Prištini, a nam se time ne preti. Stav gospođe Viole Fon Kramon prema Srbiji znamo od ranije...Postoji tu tek inercija iz devedesetih - rekao je Vukadinović uz zaključak:

- Nemojmo da se zaluđujemo da smo neki prijatelji zapada!

