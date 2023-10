SPRSKA DIJASPORA ORGANIZUJE KONFERENCIJU O KiM: Među govornicima Đurić, Gujon, Jevtić, episkop Irinej, Nik Vujičić...

U organizaciji srpske dijaspore u SAD sutra će u Vašingtonu biti održana konferencija posvećena Kosovu i Metohiji pod nazivom "Molitva za mir, stabilnost i pravdu".

Na konferenciji će između ostalih govoriti ambasador Srbije u SAD Marko Đurić, direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu u Vladi Srbije Arno Gujon, kao i gradonačelnik Štrpca Dalibor Jevtić. Takođe, kako je najavljeno, učesnicima će se i rektor Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici Nebojša Arsić.

Učestvuju i mnogi predstavnici srpske dijaspore, među kojima episkom istočno-američki Irinej, specijalista za motivacione govore Nik Vujičić i drugi.

Gujon je uoči odlaska za Vašington istakao da će srpska dijaspora u Vašingtonu pokazati jedinstvo, kao što ga je pokazivala i u svakoj drugoj prilici i da je konferencija dobra prilika da se ljudi u Americi i u svetu bolje upoznaju sa događajima na Kosovu.

- Srpska dijaspora ume da bude jedinstvena kada je to potrebno, a u to sam se uverio još 2014. godine kada smo zajedno sa srpskim zajednicama iz cele Evrope organizovali mnoge humanitarne konvoje za Srbiju i Republiku Srpsku koje su bile pogođene strašnim poplavama. Nekoliko konvoja je krenulo iz Pariza, Švajcarske, Austrije i svi su bili ujedinjeni, a sve razlike koje su postojale, jer u svakoj grupi ima nekih razlika, nisu se osetile jer smo svi radili sa istim ciljem. To jedinstvo ćemo pokazati i za par dana u Vašingtonu, gde idem na poziv našeg ambasadora Marka Đurića i gde ćemo imati veliki skup srpske dijaspore iz Amerike oko KiM sa ciljem da se bolje umrežimo i da zajedno radimo na tome da se ljudi u Americi i svetu bolje upoznaju sa događajima na KiM i da im se predstavi realna slika. To je veoma važno - naglasio je Gujon.

Gujon je ocenio da je srpska dijaspora jedinstvena i da je kao takva potrebna Srbiji.

- To je pokazala u prošlosti, pokazuje danas pokazaće i sutra. S druge strane, bitno je da država Srbija preko Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, preko Vlade Srbije i drugih institucija pokažemo solidarnost prema njima i da im omogućimo da daju svoj potpuni potencijal za našu zajedničku borbu, jer ovo jeste naša zajednička borba za Srbiju i za srpski narod gde god da živi - poručio je Gujon.

Kurir.rs/Kosovo Online