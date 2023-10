"SA JEDNIM ČLANOM VELIKE PETORKE BIĆE NAJTEŽE" Gajović: On dobija instrukcije od čoveka iz administracije MEDLIN OLBRAJT

Povodom dolaska velike petorke u Srbiju u emisiju Usijanje gostovali su dr Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije, Aleksandar Gajović, novinar i publicista i Milan Antonijević, advokat.

Na pitanje ko bi od članova prve petorke mogao da bude najteži pregovarač Antonijević je rekao da je to teško proceniti.

foto: Kurir televizija

- Teško je dati takvu procenu. Cela petorka želi da vidi mir na Balkanu i to trajni mir. Uvek su stajali iza Zajednice Srpskih Opština. Mislim da su to jake poruke i ne treba gubiti veru u one koji dolaze sutra u Beograd - rekao je Antonijević i dodao:

- Moramo da se naviknemo na to da i Beograd i Priština treba da nađu zajenički jezik i da ćemo na kraju moratu da nađemo sveobuhvatni sporazum da bismo izašli iz ove krize. Zapadu ne odgovara zamrznuti konflikt. Videli smo na bliskom istoku da taj zamrznuti konflikt može da eskalira preko noći. To zaista pre svega ne odgovara nama koji želimo ovde da živimo, a najviše Srbima na Kosovu.

Gajović je ocenio da će najteže biti sa Ekobarom budući da je njegov nadređeni O Brajen koji je svojevremeno bio u administraciji Medlin Olbrajt.

- U politici, pogotovo ovako visokoj nema prijateljstva. Možda postoji neka vrsta naklonosti. Svako štiti interese zemlje koju predstvalja. Od ovih pet, ja ne znam ko bi nam bio naklonjen osim možda francuskog predstavnika. Najteži igrač će biti Eskobar. Zašto? Ako je predsednik Sjedinjenih Američkih država Bajden imenovao novog pomoćnika državnog sekretara O Brajana koji je nadređen Eskobaru, a to je čovek koji je bio u administraciji Medlin Olbrajt, Možete misliti sa kojim on predumišljajem dolazi i kakve će instrukcijie dati Eskobaru. Biće jako teško.

05:53 SA JEDNIM ČLANOM VELIKE PETORKE BIĆE NAJTEŽE! Gajović: On dobija instrukcije od čoveka koji je bio u administraciji MEDLIN OLBRAJT

Petrović smatra da se neka vrsta konstruktivnosti može očekivati od italijanskog predstavnika, kao i da je crvena linija preko koje Srbija neće preće nepriznavanje nezavisnosti Kosova:

- Možemo jednu vrstu konstruktivnosti očekivati od italijanskog predstavnika. Ipak, ako pogledamo italijanske medije videčemo da je to vest koja tamo praktično ne postoji, pa i to pitanj. Mislim da će glavno pitanje biti konačni status Kosova i Metohije. Mislim da je nakon tragičnih događaja u Banjskoj predsednik Vučić energično, kao mislim nikada do tada izjavio da Srbija nikada neće priznati Kosovo. Mislim da je to jedna crvena linija koju naša zemlja ne planira da pređe ni pod kakvim okolnostima.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

01:17 Aleksandar Vučić iz Granade: Očekujem težak i naporan dan