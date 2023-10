OGROMNE SU IDEOLOŠKE RAZLIKE IZMEĐU NAS, ALI...Miloš Jovanovoć priznao da opoziciju spajaju GOLI INTERESI, ovo im je plan (VIDEO)

Miloš Jovanović, lider Novog DSS koji čini koaliciju NADA zajedno sa POKS, priznao je koje su prave namere opozicije, te da ne mare ni za potpune ideološke razlike, već da im nastup na predstojećim izborima diktiraju goli interesi. Od principa i ideologije, očigledno ni slova, sudeći po onome što je Jovanović rekao na konferenciji za novinare.

- Ako pet stranaka - Nova DSS, POKS, Srpski pokret Dveri, srpska stranka Zavetnici i Narodna stranka, ako imamo dogovor u vezi sa ove dve, ja bih rekao banalne stvari za ovu situaciju - da ova vlast mora da ode, i da ćemo u toj smeni učestvovati, tamo gde je moguće i ne odričući se svog programa, naših suštinskih stvari i pozicija, a onda što se mene tiče, što se POKS tiče, koliko sutra mi tu desnu kolonu imamo i moj potpis imate - rekao je Jovanović, a onda i otvorio karte i bez zadrške otkrio prave namere opozicije:

foto: Dragana Udovičić

- Šta to praktično znači - da ćemo u razvlašćivanju vlasti mi učestvovati u saradnji sa ostatkom opozicije, svuda gde je to moguće. Negde je to lakše izvodljivo, negde će to biti manje lako izvodljivo, zato što su ogromne ideološke razlike između nas i takozvane proevropske opozicije i prozapadne opozicije.

Da podsetimo, Kurir je pisao da predstavnici desničarskih partija - Dveri, Zavetnici, Novi DSS i Narodna stranka pregovaraju u zajedničkom nastupu na izborima, uprkos svim ranijih međusobnim "pljuvanjima" i optužbama, a sada im, očigledno, ni, kako sami kažu "ogromne ideološke razlike sa takozvanim proevropskim partijama" ne smetaju da se udruže zarad ostvarivanja sopstvene koristi.

Kurir.rs