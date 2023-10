"MORAMO BITI SPREMNI NA SVE! NE MOŽE MIR PO SVAKU CENU" Nadoveza i Kastratović saglasni: Ovo je naša najveća GREŠKA, ONI JE ČEKAJU

Razgovor sa velikom petorkom bio je težak, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarišući sastanak sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom i izaslanicima vlada u Vašingtonu, Berlinu, Parizu i Rimu. On je naglasio da je za njih je Kosovo nezavisno i da Sjedinjene Američke Države i Nemačka neće promeniti svoj stav.

foto: Foto: Shvercerat Shkup

Prof. dr Branko Nadoveza, naučni savetnik Instituta za noviju istoriju i redovni profesor Fakulteta bezbednosti i Luka Kastratović, general-major u penziji gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije i razgovarali o finalizaciji problema priznanja "Kosova".

foto: Kurir Televizija

Sada je sve na pritiscima i priznanju "Kosova" započinje razgovor Nadoveza:

- Do sada smo govorili o standardima. U našim rukama je Rezolucija 1244... Imamo radikalne mere i diplomatiju. Posle događaja u Banjskoj, to je strah od bilo kakvog srpskog i vojnog vangažovanja. Verovatno je cilj da i ako se formira Zajednica Srpskih Opština, posle Banjske, oni će reći da "kosovska policija" bude svuda - rekao je pa naveo strateške srpske greške:

- Ima jedna druga stvar koja je važnija. To je terotorija Kosovo. Čak i da ne bude ni jednog jedinog Srbina na KiM to je opet naša teritorija. Mi ćemo to povratiti. Strah je konastatno i jedino, od toga da ćemo se sukobiti sa NATO alijansom - istakao je Nadoveza.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Kurti je u kratkom obraćanju nakon sastanka rekao da je ponuđen plan za dalje. Kastratović podseća da je sve bilo jasno i ranije i da sve što se dešava na KiM sa jasnim je uvidima SAD-a.

- To je okupacija, a Banjska je tipičan primer kako se pravi ekces, radi određenih mera. Banjska je napravljena kao obaveštajna operacija i nameštena je. Kako znati da kada je srpska vojska krenula da oslobodi svoje, jake policijske i NATO snage su stajale baš na tom području. Srbija nije pristala na uslove koje su joj predočili. Oni jedno dogovaraju, drugo potpisuju, treće rade... Prvobitno je bilo da Međunarodne jedinice budu samo na granici sa Albanijom,a preko noći je to promenjeno, došlo je do Rezolucije 1244 koju, svakako, danas ne priznaju... Sve do danas preduzimaju upravo te "mere", pokolje, hapšenja, plašenja, pucanje u decu... - rekao je Kastratović i dodao:

- Kurti radi samo kako mu kažu, ne radi ništa na svoju ruku.

04:14 MORAMO BITI SPREMNI NA SVE, ČAK I NA RAT

Nadoveza je prokomentarisao raspisivanje izbora na KiM.

- Zapad hoće da prikaže kako je tu sve demokratski i kako su mnogo dali Srbima. Doći će nama na ispostavu nešto mnogo veće. Možda čak i otvoren pritisak za priznanje... - rekao je, a Kastratović smatra da nigde nije planirano formiranje ZSO, na okupiranoj teritoriji.

- To je naša teritorija, a jedan deo Srba jesu nacionalna manjina. Oni žele zamagliti cilj i okupaciju "Kosova" jer je baza tamo planirana i pre kao pohod ka Rusiji i ne samo geostrateški već i zbog bogatstva koje ima "Kosovo". Kralj Milutin je davao kilogram zlata za freskopisanje manastira. Odakle mu? To se kopalo u našim rudnicima i to najviše na Kosovu i Metohiji... U bezbednosnom smislu ne može se puno očekivati da će se situacija smiriti. Albanci će preduzimati perfidne akcije prema Srbima... Ipak, to je kolevka srpske države i kulture. I blago od značaja za Evropu i svet... - istakao je Kastratović.

foto: AP/Ana Brigida, Shutterstock, Kurir Televizija

"Kao sutra ako, ne daj Bože, dođe problema sa Vojvodinom", nadovezao se sagovornik Nadoveza.

- To je moguće, ali ovo što proteruju sveštenika Fotija, počeli su udar na emotivno, na crkve i manastire, na nešto što je najbitnije srpskom narodu. To je vrlo osetljivo, da bi nas ponizili, i da bi nam dokazali da im ne možemo ništa - istakao je on.

03:03 NE MOŽE MIR PO SVAKU CENU! Nadoveza:

Na pitanje voditeljke na koga sada da se uzdamo, kada nemamo prijatelje, bar ne od Amerike i Evrope, Kastratović ističe:

- Nemačka je napravila veliku nesreću srpskom narodu. Nemci su stvorili Albansku državu 1912. godine, da bi sprečili prodor Srba i oni su najveći zagovornici kažnjavanja Srba. Hodžins je rekao da je ovo broba Zapada protiv Istoka, borba protiv pravoslavlja. "Povest civilizacije" objašanjava kako se menjala nacionalna struktura. Velika petroka nema prava i mogućnost odlučivanja iako se nama čini da oni odlučuju. Hoće da nas izazovu tako na vojnu intervenciju, da bi onda imali povod da rade šta hoće, e baš zato treba izdražati i suzdržati se - smatra Kastratović.

02:17 ZAŠTO OVA DRŽAVA, KOJA POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA, NE BI TREBALO NIŠTA DA SE PITA; NAJVIŠE ZAGOVARA KAŽNJAVANJE SRBIJE?

Nadoveza je dao ugao gledišta iz zemalja koje učestvuju u pomenutim pregovorima - posebno Francuske i zakulisne igre da se prizna "Kosovo", a da se javnosti u Srbiji provuče drugo nešto kako nije priznato, a zapravo jeste.

- Pitanje je funkcionisanje "Kosova" i Srbije. Dijalog i prostor za njega su sve manji i manji, a pokušaće zakulisnim radnjama, pošto Rusije nema, da uvedu "Kosovo" u sve institucije. Naša velika greška je što mi stalno govorimo mir, mir. Čak i u Norveškoj, i u svim državama se i u mirnom stanju priprema za rat. Ne može mir po svaku cenu! - istakao je Nadoveza.

Kastratović se u potpunosti složio i ne sumnja da je situacija komplikovana, ali da, prema bogatoj istoriji koja nas uči isto - "moramo biti spremni na sve:

- Nikada nismo bili pokoran narod, a Amerikanci su besni što ne ostvaruju ciljeve i ni tada nisu uspeli da ih ostvare nakon 98 dana agresije.. - istakao je.

Nadoveza je zaključio da, čak i formalno, se ne zna ko je "vlast" na KiM.

- Tu nije jasno ko je u slučaju "nečega" vlast. Oni pokušavaju da vlast prebace na civilne strukture Albanaca. Zvanično ne postoji vojska "Kosova", a postoji i dobro je naoružana...

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

02:17 ZAŠTO OVA DRŽAVA, KOJA POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA, NE BI TREBALO NIŠTA DA SE PITA; NAJVIŠE ZAGOVARA KAŽNJAVANJE SRBIJE?