SILNE MILIONE OPLJAČKAO IZ KOLUBARE, A ĆUTAO O KiM 2008. SAMO ZBOG PARA: Mali o državnom novcu koji je Obradović ispumpavao iz EPS

Afera "Kolubara", čiji je glavni akter Boško Obradović, lider Dveri, koji je 2008, u periodu najvećih gubitaka ovog preduzeća ispumpavao milione za svoje političke aktivnosti, a koju je otkrio Kurir, jedna je od glavnih tema i na današnjoj sednici Skupštine Srbije.

Ministar finasija Siniša Mali podsetio je Obradovića, tobože velikog borca za Kosovo i Metohiju, upravo na 2008. godinu, kada su vlasti u Prištini proglasile nezavisnost i njegovo ćutanje na taj jednostrani čin.

Naime, kako je Kurir pisao, Obradović je te godine u aprilu i maju uzeo ukupno 2,7 miliona dinara iz "Kolubare". Podsetimo, Kosovo je proglasilo nezavisnost u februaru te godine.

foto: Kurir

"Opljačkali ste Kolubaru i EPS, a 2008. godine, kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, ćutali ste jer su vam najvažnije bile pare. U ’Sporazmu sa narodom’ koji ste potpisali zajedno sa Draganom Đilasom niste rekli ni reč o Kosovu", rekao je Siniša Mali.

Odgovarajući na tvrdnje Obradovića, Mali je dodao i da, kada je reč o budžetu za 2024. godinu, nema novih zaduženja od 6,5 milijardi evra, jer u isto vreme vraćamo 4,5 milijardo evra, što znači da je zaduženje od oko dve milijarde.

"Pritom, na računu budžeta trenutno imamo pet milijardi evra što znači da ne bismo ni morali da se zadužimo kako bismo vratili dugove", istakao je potpredsednik Vlade.

On je dalje izneo i konkretne podatke iz perioda pre 2012. godine.

"U vaše vreme, nakon što ste opljačkali EPS i rudnik Kolubara, na računu je bilo 8 milijardi dinara, što nije bilo dovoljno ni za isplatu penzija. U isto vreme, 500.000 ljudi je ostalo bez posla, fabrike su bile zatvorene, imali ste rekordno visoku nezaposlenost, dvocifrenu inflaciju, nestabilan kurs. To znači da vam ništa srpsko nije važno, već da ste samo sebi važni", naveo je ministar finansija.

On je dalje odgovorio Obradoviću istakavši da Srbija ima i najniže cene gasa, struje, hleba, a da on očigledno izbegava to da kaže i prizna. Kada je reč o bankarskom sektoru, Mali je rekao da su u vreme Obradovića i njegovih političkih saboraca banke poput „Agro banke“, „Privredne banke“, „Univerzal banke“, bankrotirale i propale.

"Sada ponovo hoćete da vratite državne banke da novac iz tih banaka preusmerite na račune vaših tajkuna. Danas je bankarski sektor stabilan i dobro funkcioniše, i ne razmišljamo o onome šta ste govorili, jer je to protiv slobode tržišnog privređivanja", rekao je Mali.

foto: BETAPHOTO/AMIR HAMZAGIC, Shutterstock

On je rekao i da se danas vodi odgovorna i dosledna ekonomska politika.

"Kredibilitet je kada pratite politiku od koje ne odustajete. Zato imamo rekordan priliv stranih direktnih investicija, nezaposlenost je na rekordno niskom nivou, imamo rekordan broj zaposlenih. U vaše vreme je pola miliona ljudi ostalo bez posla, u poslednjih deset godina je pola miliona ljudi dobilo posao u Srbiji", rekao je Mali u odgovoru Obradoviću.

Ministar je rekao i da je predloženim budžetom za poljoprivredu namenjeno 118 milijardi dinara, a da je od tog iznosa 90 milijardi dinara za subvencije. On je naglasio i da se pre deset godina za subvencije izdvajalo 10,3 milijarde dinara, a danas devet puta više.

"Vi očigledno niste zadovoljni, ali mislim da građani Srbije jesu", zaključio je potpredsednik Vlade u odgovoru Obradoviću.

Kurir.rs