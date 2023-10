"SRBI KOJI SU POBEGLI SA KOSOVA, NISU IMALI USLOVE DA SE VRATE" Stručnjaci nemaju dilemu: Bave se tihim etničkim čišćenjem (VIDEO)

Premijerka Brnabić je Savet bezbednosti UN, ali i ceo svet, svojim govorom detaljno izvestila o teroru koji Priština sprovodi nad srpskim stanovništvom na severu KiM.

Premijerka je akcentovala da Priština nije konstruktivan partner u dijalogu sa Beogradom jer 10 godina nije formirala Zajednicu srpskih opština (ZSO), dok je sa druge strane Beograd ispunio sve svoje obaveze iz Briselskog sporazuma.

foto: Printscreen/Video plus

Gosti "Usijanja" koji su diskutovali o značaju govora, ali i generalnoj o situaciji na Kosovu, jesu Branko Branković diplomata i nekadašnji ambasador pri Ujedinjenim nacijama, Zoran Milivojević diplomata i Dejan Vuk Stanković politički analitičar.

Branković je rekao da se Treći svetski rat nije dogodio zahvaljujući UN i Savetu bezbednosti.

- Zahvaljujući UN, naravno uključujući Savet bezbednosti, od 1945. godine, pa do danas, nije bilo Trećeg svetskog rata, a imali smo dva svetska rata u rasponu od 20 godina. Prema tome, ovaj mehanizam je najvažniji jer tu mora da prođe ili ne prođe nešto, kao što je u ovom trenutku nemogućnost bilo kakava da Kosovo postane nezavisna država. Da se ne vraćamo na bombradovanje, ili ono što je predsednik rekao u Generalnoj skupštini, a to je da se svi zalažu za teritorijalni integritet Ukrajine, a šta je sa našim? Kada se sve sabere, UN su i dalje validne, problem je što se same članice ne ponašaju onako kako je potrebno.

Stanković je obrazložio svoj odgovor na pitanje da li se stvari drže pod kontrolom:

- Ne drže se pod kontrolom ili se drže pod kontrolom sa nekim određenim ciljem, a to je da se inicira tihi proces o kojem je govorila premijerka, a to je etničko čišćenje u epizodama. Ono što se dešava na Kosovu, kao svoj epilog ima tiho etničko čišćenje. Prvo, Srbi koji su izbeglice s Kosova, nisu se tamo vratili nakon bombardovanja, odnosno agresije NATO. Srbi se nisu, ali Albanci se jesu vratili. Još od tada imate kontinuiran odlazak ljudi, a nema uslova da se vrate i da se izgradi to multietničko društvo. Toga nema.

Potom je Milivojević rezimirao šta piše u nacrtu zaključka EU o Beogradu i Prištini:

foto: Printscreen/Kosovo-online

- Piše sve ovo što smo čuli, dakle deeskalacija, vraćanje dijalogu, do kraja istraga vezana za Banjsku, izbori na severu Kosova i ZSO. To su otprilike glavni zaključci. Elem, strategija od prvog dana jeste da se Srbija diskredituje, juče je bio pokušaj, ali nije prošao, a to je da Savet bezbednosti zaključi da smo mi krivi. To bi Srbiju dovelo u ozbiljnu situaciju, pa bi moglo da se govori o nekim merama.

Kurir.rs

