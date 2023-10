Nekadašnji Savez za Srbiju i Ujedinjena opozicija Srbije mogu poslužiti kao ogledni primer šta i kako radi proevropska opozicija kako bi građanima predstavila navodno ujedinjenje u zajedničkoj borbi.

Protiv čega ili protiv koga se vodi ta borba, uvek ista ali pod različitim imenima?

Da li je to borba za interese Srbije ili za fotelje, kako je jedan spontani građanski protest preotela vodeća stranka takozvanog proevropskog bloka i za koji cilj će to biti iskorišćeno u jutarnjem programu Redakcija na Kurir TV govorio je Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu.

- Pa, ovo pokazuje da tu nema zapravo političkog umeća, već najobičnijih franšiza. Kao što vidite, ovo sve što ste vi nabrali, setite se i one lakrdije od jedan do pet miliona, kako se zvaše. To je čista svesna franšiza. Danas idemo pod ovom robnom markom, sutra ćemo da idemo pod nekom drugom robnom markom. Sa druge strane, mi ne znamo uopšte koja politika se zastupa i meni poprilično smeta da se ta grupacija političkih stranaka naziva proevropska. Jer po čemu su oni proevropski - upitao se Obradović.

01:58 OVDE NEMA POLITIČKOG UMEĆA, SAMO FRANŠIZA Obradović: Opozicija samo menja robne marke pred svake izbore, SVE JE TO LAKRDIJA

Podsetio je i na zastoj u evrointegracijama dok su stranke bivšeg režima bile na vlasti.

- U njihovo doba nije bilo prava radnika, imali ste tranzicione žrtve. U njihovo doba niste imali osnovne državne servise na usluzi građana, a to su sve dakle evropske vrednosti. Iako ćemo iskreno, taj SNS sa Aleksandrom Vučićem je otkočio evropske integracije. I meni onda nije jasno po čemu mi njih zovemo proevropskim, šta njih razlikuje od drugih, jer na svim bolnim pitanjima ne mogu da se izjasne.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

04:26 OPOZICIJA NEMA IDEOLOGIJU, ZATO JE MOGUĆ SPOJ NESPOJIVOG Matić: Ne izjašnjavaju se o bitnim pitanjima, zanimaju ih samo fotelje