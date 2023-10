"POSETA OD IZUZETNOG ZNAČAJA" Vučić sa ministrom odbrane Turske: Radujem se predstojećoj poseti predsednika Erdogana Beogradu FOTO

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom nacionalne odbrane Republike Turske.

- Poseta ministra Jašara Gulera je od izuzetnog značaja, jer će pružiti dodatni doprinos vrlo važnoj ulozi koju Srbija i Turska imaju u pogledu očuvanja mira i stabilnosti na čitavom Balkanu. Opredeljeni smo za dalje unapređenje sveukupne blateralne saradnje i nastavak političkog dijaloga, koji su pokazatelji najvišeg nivoa odnosa dveju zemalja u savremenoj istoriji - rekao je predsednik i dodao:

- Beograd je u potpunosti posvećen dijalogu sa Prištinom, ali sam ukazao na to da je u ovom trenutku prvenstveno potrebno osigurati bezbednost srpskog naroda na KiM i bez daljeg odlaganja sprovesti sve obaveze iz do sada postignutih sporazuma. - Radujem se predstojećoj poseti predsednika Redžepa Tajipa Erdogana Beogradu, jer je to idealna prilika za dalje jačanje međusobnih veza i saradnje - zaključio je Vučić.

Kurir.rs

