"SRBI NA KOSOVU ĆE SE OPET DIĆI NA ORUŽJE AKO NASTAVE DA IH IGNORIŠU!" Stručnjaci šokirali tvrdnjama: Moguć pokušaj pogroma

Evropska unija očekuje od Beograda i Prištine da se momentalno i bezuslovno ponovo angažuju u pregovorima, počnu da rade na deeskalaciji i vrate SE ispunjavanju obaveza proisteklih iz dijaloga, izjavio je portparol Evropske unije Peter Stano.

On je takođe rekao da danas u Briselu neće biti održan dijalog dve strane, već zasebni sastanci predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija.

Stevica Deđanski, politički analitičar, i Marko Blažić, iz Centra za društvenu stabilnost, gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su govorili o trenutnom stanju na KiM-u, ali i o Aljbinu Kurtiju.

- Kurti nastavlja sa opstrukcijom normalizacije odnosa i tog pregovaračkog odnosa jer kao uslov svih uslova, on postavlja uvođenje sankcija Srbiji. Dakle, on želi da se Srbija stavi pod neki paket mera da bi on uopšte hteo da sedne za sto da pregovara. A gde je cela ranija priča o ranije preuzetim obavezama kao što je ZSO, povlačenje monoetničkih policijskih snaga sa severa Kosova, novi izbori u većinske 4 srpske opštine na severu KiM-a. O tome više priče nema - rekao je Blažić i dodao:

- Kurti je uvideo da neće dobiti podršku za hrvatski model rešavanja etnički čistog KiM-a. On se opredelio za tu tzv. tihu oluju. Mi imamo problematičnu brojku da se 18 odsto Srba otkako je Kurti došao na vlast raselilo sa prostora Kosova i to je jedan problem koji međunarodna zajednica mora da vidi. Ne mogu ljudi da žive u getu i da dođe petorka i kaže predsedniku izvršite pritisak na njih da ne znam ni ja šta urade. Ljudi će se opet dići na oružje ako međunarodna zajednica nastavi da ignoriše nasilje koje Kurti svakodnevno sprovodi.

- Ne mogu da verujem da neko misli da je Kurti toliko pametna i hrabra osoba. Da on ujutru nazove Bajdena i Šolca i kaže ja ću danas da uradim to i to i nemoj da se mešate. Ako je to tako onda je sve što kažem pogrešno. Dakle, te adrese su dobro upoznate sa time i veoma im ne smeta to - istakao je Deđanski i dodao:

- Cilj je da se proteraju Srbi raznim modelima. Jedan od modela je hapšenje Srba, otežavajući život, pucanje na Srbe, na kraju će biti pokušaj pogroma. Ja uopšte ne sumnjam da će doći do tog modela ako ne uspeju da slome Srbe na drugi način. Zato moramo da budemo spremni da odbranimo te Srbe kada do toga dođe.

