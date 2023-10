Stranačka scena u Srbiji poslednjih dana prilično je aktivna, barem kada je reč o jednom delu opozicije. Takozvana proevropska opcija dogovara zajedničku listu, a u sklopu predizborne kampanje vrlo je konkretna i glasna kada je reč o kritici aktuelne vlasti.

Ali izgleda da im ne odgovara samo jedan deo vladajuće strukture - Srpska napredna stranka, dok na Spcijalističku partiju Srbije nemaju zamerki.

Borba između opozicije i vlasti izgleda ne podrazumeva socijaliste, koji su se prilično primirili otkako su najavljeni izbori, a od desno orijentisanih stranaka SPS čak dobija i pohvale.

foto: Kurir Televizija

Dejan Miletić, iz Centra za proučavanje globalizacije, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je govorio predizbornoj kampanji.

- Predizborna kampanja će biti jedna od kraćih u našem političkom modernom životu. Vidimo da tu postoji dosta mogućnosti. Koalicije nisu čvrste, priča se o zajedničkoj listi opozicije, pa onda vidimo SPS koji je čas uz SNS pa onda nije. Tako da biće dosta nejasnoća, ali se nadam da će ova kampanja biti konkretno usmerena na budućnost Srbije i na izazove sa kojima se srećemo, a ne na kojekakve prljavštine. S obzirom da ima mnogo prostora, mislim da će svi tražiti šansu - rekao je Miletić.

foto: Kurir Televizija

Miletić se potom dotakao i odnosa SPS-a sa SNS-om.

- Mi znamo da je SPS u nekim od prošlim ciklusima nalazio koalicije i sa DS i sa DSS i uvek je znao da pliva u političkim vodama. Nikada nije bilo do kraja jasno koje poteze će povući, ali se uvek znalo da će sve učiniti da budu na vlasti. To su uradili vrlo uspešno. To je jedna vrlo uigrana ekipa i vrlo iskusna. Dosta fokusirana na opstanak i preživljavanje. Tako da ne očekujem ništa drugačije ni na ovim izborima. Žilavo se bore i postavljaju se tako da bez njih Vlada ne može lako da bude sastavljena - istakao je Miletić.

10:40 MNOGIM POLITIČKIM LIDERIMA OPOZICIJE CILJ HAOS U SRBIJI! Miletić: Strani faktori takođe upleteni, ŽELE RUŠENJE STABILNE VLASTI

Smatra o da postoji mogućnost od ujedinjenja opozicije, ali da njihov zajednički cilj nije kompletno određen.

- SNS mora da bude svestan i da sada obezbedi moguće opcije kako bi zadržao situaciju da još bude na vlasti. Lako je moguće da se ovi politički lideri ujedine u jedan blok. Nekad su sarađivali i zašto opet ne bi moglo. Osim vlasti, verujem da je mnogima cilj neki haos u Srbiji i to bi značilo jedan kolaps Srbije. Mnogi političari bi ušli nesvesno u te stvari, ne zato što to žele. Imate strane faktore od Rusije koja ima najveći uticaj na SPS, pa do Zapada kojem je cilj da Srbija oslabi i ko neće biti žilav protivnik. Tako da i strani faktori mogu da nađu neki zajednički interes u rušenju stabilne vlasti. U politici su sve opcije otvorene - naveo je Miletić.

