"USPORAVANJE PREGOVORA ZAUSTAVLJA INVESTICIJE U SRBIJI" Stručnjaci u sukobu mišljenja: Da li strane države pomažu ili odmažu?

Predsednik Aleksandar Vučić se sastao sa najznačajnijim liderima Evrope, međutim nije bilo sastanka sa Aljbinom Kurtijem, već su susreti bili razdvojeni.

Revolucionarnih poruka nema, a najdominantnije su izjave specijalnog izaslanika Miroslava Lajčaka: "Ne pregovaramo više na način "uzmi ili ostavi". "Ovo mora da bude pomirenje između dve strane u kojem im pomažemo".

foto: Kurir

Takođe, upečatljiva je i izjavila italijanske premijerke Đorđe Meloni: Zamolili smo obojicu lidera da preduzmu korake napred u vezi sa sprovođenjem sporazuma postignutih poslednjih godina i meseci. Nadamo se napretku.

U "Usijanju" gosti su diskutovali o porukama iz Brisela i pitamo, a to su prof. Predrag Marković istoričar, Milan Antonijević advokat i Draško Aćimović ekonomista i diplomata.

Antonijević je rekao da je Italija usesređena na ekonomski razvoj Srbije još od devedesetih godina:

- Smatram da u Srbiji ne treba širiti ksenofobiju, već zaista videti šta je za stolom, da govorimo i o onima koji su se pridružili pregovorima tj. oni koji žele da pomognu, a to je Italija. Za nju je neosporno, čak i ako se vratite u devedesete godine, pa do danas, oni zaista to žele, pa i ekonomski razvoj Srbije, to se vidi i po njihovim preduzećima koji su ovde.

Aćimović je demantovao tvrdnje, pa je napomenuo da u poslednjih godinu dana ništa ne ide u korist ekonomskoj razvoja naše zemlje:

- Imamo usporenost pregovora koja je izazvana nekom kvazi nestabilnošću koja nije u Srbiji, a koja zaustavlja investicije koje treba da dođu u Srbiju. Nije to baš tako, sve što se događa u prethodnih godinu dana ne ide u korist našeg razvoja. Ja govorim o ekonomskim odnosima, koji su i te kako važni za Srbiju. Srbija je u dva segmenta vodila vrlo dobru politiku, a to je u oblasti finansija i u oblasti vanjske politike. Milsim da su predsednik i Dačić vodili jako dobru politiku, koja nije bila svima jasna u jednom periodu, ali sada je veoma jasna, ali i pozicija vezana za finansije. Nisu nas podržavali.

foto: Kurir tv/Mladen Miletić

Marković je potom rekao da Kosovo nema privredne aktivnosti, osim jedne:

- Kosovo nema privrednu aktivnost osim te alternativne farmaceutske industrije. Šta to Kosovo proizvodi? Koju vrstu usluga? Ako isključimo Bitkoine, koji su veoma upitna stvar, Kosovo je zaista crna rupa u svakom pogledu, pa i za sigurnost, ne naših, već njihovih ljudi. Kosovo je veliki promašaj Evrope i Amerike. Mislim da i oni znaju to.

