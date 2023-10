GDE SU PARE, ETO GA RATKO: Ristić se preko noći odrekao zelenih da bi preleteo kod Boška u Dveri!

Pod zastavom Dveri skupio se šarolik svet kome je do vere u boljitak građana stalo taman onoliko koliko je Bošku Obradoviću stalo do iskrenog patriotizma. Ratko Ristić, profesor Šumarskog fakulteta, ovih dana izbija u prve redove Obradovićevog patriotskog bloka i pominje se kao najozbiljniji kandidat Dveri i Zavetnika za gradonačelnika Beograda. A Ristić nije ništa drugo nego proračunati preletač, koji je svoja uverenja za vrlo kratko vreme potpuno preokrenuo ne bi li uskočio u ono što mu se u datom trenutku čini kao isplativiji politički projekat.

Moralna savitljivost

Ristićeva politička karijera dovoljno je ilustrativna, pogotovo što je reč o nekome ko se javno kleo da ga politika uopšte ne interesuje. Od ekološkog fanatizma, koji je "upražnjavao" podrškom koaliciji Moramo na prethodnim izborima, Ristić je preko noći došao do Obradovićevog patriotskog saveza. Računa ovaj vrlo proračunati kvazinezavisni intelektualac da će do državnih jasli valjda pre doći s tvrdom desnicom nego sa zelenom anarholevicom. Ovakav politički zaokret nešto je što se ne viđa baš često u Srbiji, iako naša politička praksa beleži znatan broj preleta. Ristićev je ipak nešto posebno, objašnjivo samo ako se sagleda širi kontekst, pre svega moralna savitljivost pod težinom ličnog interesa, najčešće izražena u novcu.

Ratko Ristić foto: Printscreen

Politički filozof Dragoljub Kojčić priznaje da mu nije jasno kako se iz zelene levice preleće u tvrdu desnicu.

- Promena političke ideologije pokazuje karakter čoveka. Srbiji je danas potrebno da se prepozna kontinuitetu jedne politike, a ne da se glasač pred spiskom kandidata češe iza uva i pita se "šta je sad ovo". Na predstojećim izborima Srbija se opredeljuje za dokazani i provereni kontinuitet jedne politike nasuprot proizvoljnosti političara koji češće menjaju stavove nego košulje. Zelena agenda bi trebalo da se bavi ekološkim interesima koji su zajednički svim građanima, a kako se preskače u desnicu, pa još sa strankama potpuno suprotnih vrednosti, neka taj gospodin objasni svojim glasačima - kaže Kojčić.

Sakupljač funkcija

Kurir je prethodno pisao upravo o tome kako je Ristić, za javnost ljuti pljuvač države, dobijao pozamašne svote iz državnih institucija. Podaci do kojih smo došli pokazuju da je u disciplini ko može više da istovremeno pljuje po državi i da isisava iz nje Ristić prevazišao čak i svog novog ideološkog vođu Boška Obradovića. Prema podacima u koje je Kurir imao uvid, Ristić je u toku 2021. godine inkasirao čak 5,5 miliona dinara. On je mesečno u toku te godine uzimao između 270.000 i čak 980.000 dinara, mahom iz Instituta "Vinča", ministarstava građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i unutrašnjih poslova, te opština...

I javni registar Agencije za sprečavanje korupcije otkriva čoveka koji je pravi kolekcionar funkcija. Ristić, inače redovni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde mu je plata 110.000 dinara, ima još četiri funkcije, i to masno plaćene. On je član Upravnog odbora Instituta za nuklearne nauke "Vinča" od 24. septembra 2021. godine, za šta mesečno dobija 60.000 dinara. Na Šumarskom fakultetu dobija, prema podacima iz imovinske karte, još 180.000 dinara za "naučnoistraživački i stručni rad", a još jedno lepo primanje ima i pri Univerzitetu u Beogradu, gde je u oktobru 2021. godine izabran za prorektora - 80.000 dinara. Angažovan je, i to još od 2011. godine, i u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Republičkoj revizionoj komisiji), za šta dobija 40.000 dinara, ali, kako je navedeno, kvartalno. Zanimljivo je da je, prema podacima do kojih smo došli, profesor Ristić "tezgario" i za opštinu Vrnjačka Banja, te MUP.

Kurir.rs